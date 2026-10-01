Danh mục loại dự án đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Theo đó, tổng mức đầu tư tối đa của một dự án thuộc danh mục loại dự án đặc thù quy định không quá 5 tỷ đồng.

Cụ thể, danh mục loại dự án đặc thù gồm: đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn; công trình cấp nước sạch, nước sinh hoạt nông thôn; hệ thống kênh, mương thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao cộng đồng tại các xã, phường, đặc khu; nhà vệ sinh công cộng tại thôn, khu dân cư; hệ thống lưới điện nông thôn, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường thôn; cơ sở hạ tầng giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Bên cạnh đó là các dự án về đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trạm y tế xã, phường, đặc khu; hệ thống thoát nước mưa, thu gom, vận chuyển, xử lý nước thải, chất thải; công trình lưu giữ, trung chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại khu vực nông thôn; công trình công viên, vườn hoa, cây xanh công cộng; công trình hạ tầng kỹ thuật các khu nghĩa trang tập trung...