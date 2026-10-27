Danh mục cổ phiếu của Lideco tạm lỗ 100 tỷ đồng do đâu?

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, mã: NTL), tại ngày 30/9, doanh nghiệp ghi nhận hơn 605 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh theo giá gốc, chỉ nhỉnh hơn mức gần 597 tỷ đồng cuối quý II.

Tuy nhiên, giá trị hợp lý của danh mục giảm từ khoảng 576 tỷ đồng xuống 506 tỷ đồng. Chênh lệch giữa giá gốc và giá trị hợp lý theo đó nới lên khoảng 100 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính đến từ việc phần lớn cổ phiếu Lideco nắm giữ giảm giá trong quý III. DXP là trường hợp ngoại lệ trong nhóm mã được doanh nghiệp thuyết minh riêng.

TCH tạm lỗ lớn nhất trong danh mục

TCH tiếp tục là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục. Cuối quý III, Lideco ghi nhận hơn 23,5 triệu cổ phiếu TCH với giá gốc khoảng 311 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý ở mức 272 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 39 tỷ đồng.

Cuối quý II, doanh nghiệp nắm hơn 21,3 triệu cổ phiếu TCH với giá gốc gần 310 tỷ đồng và giá trị hợp lý cũng quanh 310 tỷ đồng. Như vậy, số lượng TCH nắm giữ tăng ròng hơn 2,2 triệu đơn vị trong quý III, nhưng giá trị hợp lý của khoản đầu tư lại giảm khoảng 38 tỷ đồng.

PAN là khoản đầu tư lớn thứ hai được thuyết minh riêng. Lideco giữ nguyên gần 4 triệu cổ phiếu này giữa cuối quý II và cuối quý III, với giá gốc hơn 91 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị hợp lý giảm từ gần 91 tỷ đồng xuống khoảng 73 tỷ đồng.

Do số lượng nắm giữ không thay đổi, phần giảm khoảng 18 tỷ đồng của khoản PAN phản ánh chủ yếu biến động thị giá trong quý III.

Với HHS, số lượng nắm giữ cuối quý III tăng so với cuối quý II, lên khoảng 2,9 triệu cổ phiếu. Giá gốc khoản đầu tư hơn 42 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý chỉ khoảng 27 tỷ đồng, tương ứng chênh lệch âm khoảng 15 tỷ đồng.

TTA cũng ghi nhận số lượng nắm giữ tăng trong kỳ, lên hơn 5,6 triệu cổ phiếu. Giá gốc khoản đầu tư gần 64 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý ghi nhận hơn 61 tỷ đồng.

Ngược lại, DXP là trường hợp hiếm hoi đi ngược xu hướng chung. Lideco nắm khoảng 2,4 triệu cổ phiếu DXP với giá gốc hơn 31 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý cuối quý III gần 33 tỷ đồng, cao hơn giá gốc.

Ngoài các mã được thuyết minh riêng, nhóm “các mã khác” có giá gốc khoảng 66 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý chỉ khoảng 39 tỷ đồng, tạo chênh lệch âm hơn 26 tỷ đồng.

Như vậy, phần chênh lệch khoảng 100 tỷ đồng giữa giá gốc và giá trị hợp lý của toàn danh mục tập trung chủ yếu ở TCH, PAN, HHS và nhóm cổ phiếu khác.

Dự phòng tăng lên hơn 100 tỷ đồng

Diễn biến bất lợi của danh mục khiến Lideco phải tăng mạnh dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Cuối quý III, khoản dự phòng này lên 101 tỷ đồng, so với khoảng 25 tỷ đồng cuối quý II.

Riêng trong quý III, chi phí tài chính của công ty gần 76 tỷ đồng, chủ yếu là trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính chỉ khoảng 3,5 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ.

Kết quả, Lideco báo lỗ sau thuế gần 77 tỷ đồng trong quý III, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 13 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi lỗ hơn 55 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình, Lideco cho biết lợi nhuận quý III giảm so với cùng kỳ do doanh thu hoạt động tài chính giảm, đồng thời chi phí tài chính tăng do phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư.