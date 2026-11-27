Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân.

Bí mật nhà nước độ Tối mật

Quyết định số 2326/QĐ-TTg quy định bí mật nhà nước độ Tối mật thuộc Viện kiểm sát nhân dân gồm:

1. Báo cáo, văn bản của Viện kiểm sát nhân dân xin ý kiến của Quốc hội, cơ quan nhà nước, cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, phương hướng giải quyết các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng trở lên; vụ việc, vụ án hình sự mà khi xử lý có tác động đến chính trị, đối ngoại; vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm.

2. Chỉ thị, nghị quyết, kết luận, thông báo, văn bản chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng trở lên; vụ việc, vụ án hình sự mà khi xử lý có tác động đến chính trị, đối ngoại; vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm chưa được công khai.

3. Nội dung, văn bản họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân các cấp về phương hướng chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng trở lên; vụ việc, vụ án hình sự mà khi xử lý có tác động đến chính trị, đối ngoại; vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm.

Bí mật nhà nước độ Mật

Quyết định số 2326/QĐ-TTg quy định bí mật nhà nước độ Mật thuộc Viện kiểm sát nhân dân gồm:

1. Kế hoạch, nội dung phối hợp công tác liên ngành của Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan có thẩm quyền về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội đặc biệt nghiêm trọng; tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng trở lên; tội phạm mà khi xử lý có tác động đến chính trị, đối ngoại; tội phạm nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm chưa được công khai.

2. Quan điểm, ý kiến của thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, kết luận của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong quá trình giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa được công khai; văn bản trao đổi nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan tiến hành tố tụng về việc giải quyết vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng trở lên; vụ việc, vụ án hình sự mà khi xử lý có tác động đến chính trị, đối ngoại; vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm.

3. Thông tin, tài liệu về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, công tác kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đối với các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng trở lên; vụ việc, vụ án hình sự mà khi xử lý có tác động đến chính trị, đối ngoại; vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm gồm:

a) Kế hoạch, báo cáo, văn bản nghiệp vụ về thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử chưa được công khai;

b) Lệnh, quyết định, văn bản của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, gia hạn tạm giữ, bắt, tạm giam, khám xét, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, quyết định việc truy tố chưa thực hiện;

c) Yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân về việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; quyết định của Viện kiểm sát nhân dân về việc phê chuẩn, không phê chuẩn, gia hạn, hủy bỏ áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt;

d) Kế hoạch, báo cáo, văn bản kiểm sát thi hành án tử hình chưa được công khai.

4. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao với cơ quan đảng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đề xuất, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đổi mới cơ chế tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân chưa được công khai.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (27/11/2026) và thay thế Quyết định số 1180/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân./.