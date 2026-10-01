Danh mục bệnh hiểm nghèo để thực hiện chế độ, chính sách với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu

Trước tình trạng thời tiết nắng nóng kéo dài, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên tới 34,1 - 35,9°C và độ ẩm tương đối thấp (chỉ từ 54 - 63%), nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở mức rất cao. Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh vừa phát đi thông báo nâng cấp dự báo cháy rừng tại nhiều xã, phường trên địa bàn.