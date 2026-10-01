Danh mục bệnh hiểm nghèo để thực hiện chế độ, chính sách với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu
Bộ Y tế vừa ban hành Danh mục bệnh hiểm nghèo làm cơ sở để thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 343/2025/NĐ-CP.
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư ban hành Danh mục bệnh hiểm nghèo làm cơ sở để thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định 343/2025/NĐ-CP. Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/9.
Danh mục cụ thể bao gồm:
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/danh-muc-benh-hiem-ngheo-de-thuc-hien-che-do-chinh-sach-voi-si-quan-quan-doi-nghi-huu-post670451.antd