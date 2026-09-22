Danh mục 91 ngành được cấp học bổng Chính phủ theo Nghị định số 179

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Theo Quyết định số 1826/QĐ-BGDĐT có 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm các nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 26-6-2026.

Theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, sinh viên 15 nhóm ngành có thể nhận hỗ trợ 37 - 55 triệu đồng/năm; thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thể nhận 55 - 84 triệu đồng/năm.

Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/cong-bo-danh-muc-111-nganh-dao-tao-khoa-hoc-co-ban-ky-thuat-then-chot-va-cong-nghe-chien-luoc-duoc-cap-hoc-bong-post972039.html