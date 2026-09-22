Danh mục 91 ngành được cấp học bổng Chính phủ theo Nghị định số 179

(Ảnh: HUST)

Danh mục ngành đào tạo thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 21/9.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh mục 111 ngành đào tạo thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng. Danh mục mới như vậy giảm 20 ngành.

Việc điều chỉnh trong bối cảnh Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học nhằm chuẩn hóa hệ thống phân loại ngành đào tạo; phát triển các ngành đào tạo của giáo dục đại học.

Danh mục 91 ngành đào tạo thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP cụ thể như sau: