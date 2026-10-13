Danh mục 7 nhóm hành vi bị cấm khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa từ 15/11/2026

7 nhóm hành vi bị cấm khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/11/2026 quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Điểm đáng chú ý Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT quy định 7 nhóm hành vi bị cấm khi tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu. Cụ thể:

1. Cắt giảm, không tổ chức hoặc tổ chức không đầy đủ nội dung giáo dục tăng cường theo kế hoạch đã được phê duyệt; chuyển, tách nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước, nội dung hoạt động giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí. Lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm.

2. Ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc tạo áp lực dưới bất kỳ hình thức nào để người học phải tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Sử dụng việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học làm căn cứ để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; xét thi đua, khen thưởng; phân loại người học hoặc thực hiện hành vi khác làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

3. Thu tiền của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học dưới bất kỳ hình thức nào đối với hoạt động giáo dục tăng cường; thu ngoài danh mục, thu vượt mức thu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc thu không đúng quy định đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.

4. Lựa chọn tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học không bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan; giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện thay trách nhiệm của cơ sở giáo dục; để xảy ra xung đột lợi ích, độc quyền cung ứng hoặc sử dụng môi trường giáo dục để quảng cáo, tiếp thị không đúng mục đích giáo dục.

5. Nhận tiền, tài sản, quà tặng hoặc lợi ích vật chất, lợi ích phi vật chất khác từ tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, ngoài các khoản đã được xác định trong hợp đồng, thỏa thuận ký kết theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư này và ngoài các khoản tài trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về tài trợ cho cơ sở giáo dục.

6. Tổ chức hoạt động khi chưa bảo đảm các yêu cầu về nội dung, học liệu, đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện y tế và an toàn đối với người học; sử dụng tài liệu, học liệu chưa được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Thông tư này.

7. Thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ dữ liệu cá nhân, hình ảnh, âm thanh của người học trái quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được quy định rõ tại Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT. Ảnh minh họa: AI

Quy định hình thức tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học

Cũng theo Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được nêu rõ:

1. Hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức theo một hoặc một số hình thức sau đây:

- Dạy học lý thuyết, thực hành, thí nghiệm, thảo luận và thực hiện dự án nghiên cứu;

- Tham quan, dã ngoại, cắm trại, hoạt động phục vụ cộng đồng và hoạt động trải nghiệm thực tiễn khác;

- Câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ sở thích, diễn đàn giao lưu, hội thảo chuyên đề và cuộc thi;

- Hình thức khác phù hợp với mục tiêu, nội dung hoạt động, đặc điểm lứa tuổi của người học và điều kiện của cơ sở giáo dục.

2. Hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức tại các địa điểm sau đây:

- Lớp học, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, không gian giáo dục STEM, thư viện, nhà đa năng, sân chơi, bãi tập và không gian giáo dục khác trong khuôn viên cơ sở giáo dục;

- Thiết chế văn hóa, thể thao, di tích lịch sử - văn hóa, bảo tàng, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và địa điểm phù hợp khác ngoài cơ sở giáo dục.

3. Hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến, phù hợp với mục tiêu, nội dung hoạt động và điều kiện của cơ sở giáo dục. Đối với nội dung tổ chức trực tuyến, cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến.

Cơ chế tài chính đối với hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học

Cơ chế tài chính đối với hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được quy định như sau:

- Hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học. Kinh phí thực hiện, bao gồm học liệu, phần mềm, thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động, được bảo đảm từ dự toán chi thường xuyên hằng năm của cơ sở giáo dục, nguồn học liệu dùng chung do cơ quan quản lý giáo dục cung cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, cơ chế tự chủ tài chính và pháp luật về tài trợ cho cơ sở giáo dục; không được quy đổi thành khoản thu bình quân theo người học và không được đặt ra điều kiện đóng góp để người học tham gia hoạt động;

- Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được thu kinh phí trên cơ sở tự nguyện đăng ký tham gia của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học; là khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí, bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định về quản lý tài chính hiện hành. Đối với cơ sở giáo dục công lập, mức thu theo danh mục và không vượt quá mức thu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, mức thu thực hiện theo quy định của pháp luật. Không thu kinh phí đối với nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 3 và khoản 3 Điều 4 Thông tư này; không chuyển, tách nội dung hoạt động giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này;

- Chính sách miễn, giảm mức thu đối với người học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người học thuộc đối tượng chính sách, người học là người dân tộc thiểu số, người học khuyết tật được thực hiện theo quy định của pháp luật và các chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi tiết cho từng hoạt động; chấp hành đầy đủ quy định về kế toán, thống kê, nghĩa vụ thuế; công khai dự toán, mức thu, nội dung chi, quyết toán và thực hiện trách nhiệm giải trình với người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học và cơ quan quản lý giáo dục.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài trợ, đóng góp tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục phải tuân thủ quy định của pháp luật về tài trợ cho cơ sở giáo dục.