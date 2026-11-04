Dành khoảng 13 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ nhân viên y tế thôn

Nội dung tập trung vào kế hoạch tài chính, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các cơ chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phạm Đức Tiến phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đáng chú ý, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Theo nghị quyết, các thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên được bố trí 2 nhân viên y tế. Các thôn, tổ dân phố còn lại bố trí 1 nhân viên y tế.

Về mức hỗ trợ, nhân viên y tế làm việc tại các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, các thôn thuộc xã vùng khó khăn theo quy định của Chính phủ và tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng bằng 0,7 lần mức lương cơ sở. Đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố còn lại, mức hỗ trợ là 0,5 lần mức lương cơ sở.

Kinh phí thực hiện chính sách dự kiến khoảng 13 tỷ đồng/năm. Qua thẩm định, cơ quan tài chính đánh giá ngân sách địa phương có khả năng bảo đảm nguồn lực để triển khai chính sách.

Việc quy định số lượng và mức hỗ trợ được đánh giá phù hợp với tính chất công việc, vị trí và địa bàn công tác, góp phần động viên đội ngũ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cộng đồng.

Ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, trình bày ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, 49/49 đại biểu HĐND thành phố Huế có mặt đã thống nhất thông qua phương án đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận.

Trước đó, từ ngày 10/7 đến 6/9, UBND thành phố tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân trên ứng dụng Hue-S với hai phương án: cầu Cửa Thuận và cầu Thai Dương. Kết quả, phương án cầu Cửa Thuận nhận được 4.747/8.423 lượt bình chọn, chiếm 56,5%.

Theo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, tên gọi Cửa Thuận là danh xưng ngắn gọn của cửa biển Thuận An, không chỉ mang ý nghĩa địa lý mà còn gắn với lịch sử, văn hóa và mong ước về một vùng đất bình yên, thịnh vượng.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng xem xét kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển hạ tầng, kỳ họp xem xét điều chỉnh bảng giá đất; bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; quy định nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường...

Bên cạnh đó, HĐND thành phố thảo luận, xem xét các chính sách liên quan đến văn hóa, giáo dục, y tế, tư pháp, hoạt động quản lý thị trường và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền; đồng thời thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế nhấn mạnh, các nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các định hướng phát triển của thành phố, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.