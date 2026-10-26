Dành khoảng 0,1% GDP mỗi năm cho công tác nhân tài

Ngân sách nhà nước dự kiến dành khoảng 0,1% GDP hằng năm cho công tác nhân tài. Ảnh minh họa

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ giao Bộ Tài chính triển khai nhằm tạo nguồn lực thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài.

Chính phủ giao Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính đặc thù.

Bên cạnh mức ngân sách nhà nước dành cho công tác nhân tài được xác định khoảng 0,1% GDP mỗi năm, các địa phương tự chủ ngân sách được phép quyết định mức chi cao hơn. Bộ Tài chính đồng thời có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, phù hợp khả năng cân đối ngân sách hằng năm.

Cùng với nguồn lực ngân sách, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính để khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát hiện, tiến cử, thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài; thúc đẩy đầu tư, đồng tài trợ cho đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, công nghệ cao và công nghệ mới.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xác định các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ chiến lược cần thu hút nhân tài, đồng thời phát triển các nền tảng công nghệ phục vụ tìm kiếm, kết nối và điều phối nhân lực.

Đối với các bộ, ngành và địa phương, nhiệm vụ phát triển nhân tài được đưa vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xác định rõ nhu cầu, nguồn lực và phương án sử dụng nhân tài.