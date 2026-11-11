Dành hơn 80.400 tỷ đồng cho cải cách tiền lương năm 2027

Cụ thể, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027. Theo đó, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách Trung ương là hơn 1,77 triệu tỷ đồng; tổng số chi ngân sách Trung ương là hơn 2,36 triệu tỷ đồng.

Tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết, Quốc hội quyết nghị dự toán chi thường xuyên năm 2027 là hơn 2,06 triệu tỷ đồng, bao gồm cả chi cải cách tiền lương. Trong đó, chi thường xuyên của ngân sách Trung ương là 980.970 tỷ đồng, ngân sách địa phương là hơn 1,08 triệu tỷ đồng. Riêng kinh phí bố trí cho cải cách tiền lương là 80.400 tỷ đồng.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương từ số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của các bộ, cơ quan Trung ương theo quy định tại Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22-5-2026 của Chính phủ. Đối với số tiết kiệm từ chi thường xuyên của địa phương, cho phép sử dụng để chi các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2026 (phần kinh phí yêu cầu địa phương bảo đảm), số còn lại dành chi cho các dự án hạ tầng trọng điểm, trường hợp không sử dụng hết trong năm 2026 thì được chuyển nguồn sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ này.

Trong hơn 2,06 triệu tỷ đồng chi thường xuyên năm 2027, Quốc hội bố trí 80.400 tỷ đồng dành cho cải cách tiền lương. Ảnh minh họa: VGP

Cho phép điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ nguồn cải cách tiền lương

Về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội, Nghị quyết quyết nghị: Bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ tại Báo cáo số 129/BC-CP ngày 16-10-2026. Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để bảo đảm thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định.

Cùng với đó, các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách tiền lương, bao gồm: Thu tiền thuê đất được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Kinh phí cải cách tiền lương ngân sách Trung ương giao cho các cơ quan, đơn vị hoặc bổ sung cho ngân sách địa phương cuối năm không sử dụng hết (bao gồm cả năm 2026), thực hiện hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương và không sử dụng cho mục đích khác.

Nghiên cứu, điều chỉnh, xây dựng đề án tổng thể về tiền lương

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã phát biểu giải trình các đại biểu Quốc hội liên quan tới đề án tổng thể về tiền lương. Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh, xây dựng đề án tổng thể về tiền lương.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, để thực hiện đề án này, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 107-KL/TW về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế. Đây là cơ sở rất quan trọng để tính toán lại vị trí việc làm và số người làm việc, trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị quyết định phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031. Đồng thời, việc xác định được vị trí việc làm, số người làm việc và biên chế cũng là căn cứ quan trọng để tham mưu cho Trung ương quyết định về chính sách tiền lương.