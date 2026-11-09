Dành hơn 80.000 tỷ đồng chi cải cách tiền lương năm 2027

Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, tổng số thu ngân sách trung ương năm 2027 là 1.775.593 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 2.364.411 tỷ đồng.

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (469/469), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027. Ảnh: Media Quốc hội.

Trong tổng số chi ngân sách trung ương, chi bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương là 408.747 tỷ đồng; bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 311.363 tỷ đồng.

Đối với chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực, tổng dự toán là 1.955.663 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 757.200 tỷ đồng; chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ lãi, chi viện trợ và chi cho vay là 138.493 tỷ đồng; chi thường xuyên (bao gồm chi cải cách tiền lương) là 980.970 tỷ đồng (chi cải cách tiền lương 80.400 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, dự toán chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính ngân sách trung ương là 10.000 tỷ đồng; dự phòng ngân sách trung ương là 69.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Quốc hội quyết nghị dự toán 30.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán. Chính phủ được giao chủ động điều hành khoản dự phòng này nhằm hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính.

Đối với phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, sau khi trừ chi phí tổ chức thu, toàn bộ nguồn thu được nộp ngân sách trung ương. Trong đó, hơn 5,2 nghìn tỷ đồng (35% số thu) được bổ sung có mục tiêu cho địa phương để quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý; hơn 5,9 nghìn tỷ đồng từ 65% số thu còn lại được bố trí để quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Về tổ chức thực hiện, Quốc hội giao Chính phủ phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo quy định. Việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2027 phải bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ thứ tự ưu tiên và các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trong đó, ưu tiên bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án khẩn cấp, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được bố trí đủ vốn; dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và các nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030.

Quốc hội yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2027 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; đồng thời hạn chế xây dựng trụ sở, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư công.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được giao quyết định phân bổ dự toán chi ngân sách trung ương chưa phân bổ chi tiết, trong đó có nguồn hơn 458 nghìn tỷ đồng; khẩn trương hoàn thành các thủ tục để bổ sung kinh phí cho các bộ, cơ quan trung ương và hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương.