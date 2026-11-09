Dành hơn 80.000 tỷ đồng cải cách tiền lương năm 2027

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, sáng ngày 9/11, Quốc hội họp phiên toàn thể hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027. 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước với 100% đại biểu có mặt tán thành. Ảnh: Media Quốc hội

Theo dự toán được thông qua, tổng chi thường xuyên năm 2027 là hơn 2,061 triệu tỷ đồng, trong đó bố trí khoảng 80.400 tỷ đồng cho cải cách tiền lương.

Quốc hội quyết nghị bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ tại Báo cáo số 129/BC-CP ngày 16/10/2026.

Chính phủ được giao chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương để bảo đảm thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định.

Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương.

Quốc hội cũng cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế. Ngân sách địa phương được phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Kinh phí cải cách tiền lương do ngân sách Trung ương giao cho các cơ quan, đơn vị hoặc bổ sung cho ngân sách địa phương nhưng chưa sử dụng hết (bao gồm cả năm 2026), chuyển hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương, không sử dụng cho mục đích khác.

Bố trí cho khoa học công nghệ hơn 38.000 tỷ đồng

Theo Nghị quyết, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2027 là hơn 3,33 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách Trung ương là hơn 1,77 triệu tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là hơn 1,55 triệu tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách Nhà nước được Quốc hội quyết nghị ở mức hơn 4,07 triệu tỷ đồng, gồm chi ngân sách Trung ương hơn 2,36 triệu tỷ đồng và chi ngân sách địa phương hơn 1,7 triệu tỷ đồng.

Về cơ cấu chi, bên cạnh chi thường xuyên; dự toán chi đầu tư phát triển là hơn 1,75 triệu tỷ đồng, trong đó bố trí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hơn 38.000 tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách Nhà nước năm 2027 dự kiến là 739.597 tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách Trung ương là 588.818 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 150.779 tỷ đồng, tương đương 0,9% GDP.

Để bảo đảm cân đối ngân sách, Quốc hội yêu cầu Chính phủ phấn đấu thu ngân sách năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026; tăng cường chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế và mở rộng cơ sở thu.

Đồng thời, thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ dự toán, với mức tiết kiệm 5% chi đầu tư công và 10% chi thường xuyên, không bao gồm các khoản chi tiền lương, có tính chất tiền lương và các khoản chi cho con người, để bổ sung nguồn lực cho các dự án trọng điểm và chính sách an sinh xã hội.