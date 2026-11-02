Đánh học sinh mầm non, 2 giáo viên bị điều chuyển, không đứng lớp

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, Trường Mầm non Hậu Lộc (xã Hậu Lộc) vừa có quyết định điều chuyển công tác đối với hai giáo viên có quan đến vụ đánh học sinh mầm non, nói “cút đi” xảy ra tại phân hiệu Lộc Tân hôm 16/10.

Theo đó, sau thời gian bị tạm đình chỉ giảng dạy 1 tuần, Hội đồng kỷ luật Trường Mầm non Hậu Lộc họp và quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai nữ giáo viên Ngô Thị B và Ngô Thị Thanh L. Thời gian kỷ luật là 12 tháng.

Ngoài bị kỷ luật, hai nữ giáo viên trên cũng bị điều chuyển công tác, không được phân công đứng lớp, chuyển sang nhận nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục. Trong đó, cô N.T.B. đến phân hiệu Mầm non Thịnh Lộc, còn cô N.T.T.L. chuyển đến phân hiệu Mầm non Hậu Lộc

Đối với học sinh bị cô giáo tát, sau khi xảy ra sự việc, sức khỏe cháu bé ổn định và tiếp tục đi học bình thường. Mới đây, gia đình tạm thời cho cháu nghỉ học.

Phân hiệu Lộc Tân của Trường Mầm non Hậu Lộc (Thanh Hoá) - nơi xảy ra sự việc

Trước đó, UBND xã Hậu Lộc (Thanh Hoá) có báo cáo nhanh vụ giáo viên tát học sinh trong giờ học xảy ra tại phân hiệu của Trường Mầm non Hậu Lộc.

Theo báo cáo, khoảng 9h ngày 16/10, tại lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi C5, trong giờ học hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng ngày 20/10, T.T.L chưa tập trung vào bài học, cô Ngô Thị B. (giáo viên phụ trách lớp) thiếu kiềm chế, dùng tay tác động 2 lần vào người bé. Cô còn có lời nói “cút đi” thiếu chuẩn mực. Cùng lúc đó, cô Ngô Thị Thanh L. (giáo viên cùng phụ trách lớp) cũng thiếu kiềm chế, dùng tay tác động 2 lần vào T.T.L.

Cô Ngô Thị Thanh L. là người trực tiếp quay lại clip giờ học để làm tư liệu và gửi vào nhóm Zalo của lớp. Sau đó, người thân của gia đình học sinh lấy video này đăng tải lên mạng xã hội vào sáng 21/10, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Khoảng từ 7 đến 8h ngày 21/10, gia đình T.T.L đến trường gặp trực tiếp hai giáo viên để phản ánh về nội dung video. Sau khi nghe ý kiến từ phía gia đình, hai giáo viên giải thích, nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh.

Đến 9h cùng ngày, các giáo viên tiếp tục đến gia đình để thăm hỏi và xin lỗi trực tiếp. Mẹ T.T.L thống nhất bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho bé theo học tại lớp do hai cô phụ trách.

UBND xã Hậu Lộc chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội và Công an xã trực tiếp làm việc với Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hậu Lộc cùng các giáo viên liên quan. 17h ngày 21/10, UBND xã tổ chức cuộc họp để xem xét và chỉ đạo giải quyết.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy sức khỏe và tâm lý của T.T.L. hiện ổn định; cơ thể không có vết bầm tím hay thương tích.

Trường Mầm non Hậu Lộc ban hành quyết định tạm đình chỉ giảng dạy với cô giáo Ngô Thị Thanh L. và Ngô Thị B. từ 21/10 đến hết ngày 27/10.

Ban Giám hiệu nhà trường kiểm điểm, xem xét mức độ vi phạm và áp dụng hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định pháp luật. Với những nội dung vượt thẩm quyền, trường phải có văn bản báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND xã xem xét quyết định.

Trường rà soát toàn bộ các nhóm lớp, quán triệt nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên việc chấp hành các quy định về đạo đức nhà giáo, tuyệt đối không để xảy ra hành vi bạo lực học đường.