Một góc khu vườn quê nhà với nhiều dấu tích tuổi thơ của họa sĩ Lê Bá Đảng -Ảnh: L.Đ.D

Đứng trước một bức tranh, một phù điêu hay một tác phẩm điêu khắc, sắp đặt của ông ở những bảo tàng lớn trên thế giới, với chữ ký mang cái tên hoàn toàn Việt Nam: Lê Bá Đảng, người ta có thể hiểu rằng, đó là phần đóng góp của Việt Nam vào kho tàng nghệ thuật nhân loại một cách cụ thể, trực quan. Và tài năng của họa sĩ Lê Bá Đảng không chỉ được ngợi ca bởi những nhà phê bình nghệ thuật quốc tế mà chính ngay cách ông đến với các cuộc triển lãm ở nhiều quốc gia có thị trường nghệ thuật lâu đời. Giờ đây, gõ tên ông trên thanh tìm kiếm “google” có thể cho ra hàng triệu tìm kiếm, nhưng dòng đầu tiên luôn là: Lê Bá Đảng, sinh năm 1921, ở làng Bích La Đông, Triệu Phong (nay là xã Triệu Thành), Quảng Trị và qua đời vào năm 2015.

Niềm thao thức quê hương và Tổ quốc

Họa sĩ Lê Bá Đảng sống và thành danh nơi xứ người, nhưng nhìn vào tên các dự án nghệ thuật ông theo đuổi, từ Hạt gạo Trường Sơn, Dấu chân Giao Chỉ, Làng hoa Bích La đến Tượng đài Thánh Gióng, Cọc chông Bạch Đằng , Đường mòn Hồ Chí Minh.. ta thấy cả một nước Việt vẫn luôn ở trong tim ông. Chắc chắn không một họa sĩ tên tuổi nào có thể có tác phẩm trĩu nặng nỗi niềm quê hương, Tổ quốc như ông.

Các tác phẩm của danh họa Lê Bá Đảng - Ảnh: L.Đ.D

Năm 1992, sau hơn nửa thế kỷ xa quê, ông trở về làng Bích La Đông và mở triển lãm đầu tiên ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Một họa sĩ đã được thế giới biết đến, chọn mở cuộc triển lãm ấy giữa vườn làng, chứ không ở đại sảnh nghệ thuật của một đô thị nào, chắc chắn đó chính là hiện thân cụ thể nhất về tình yêu, nỗi hoài hương của ông sau nửa thế kỷ rời xa cố quận.

Năm trước, tôi may mắn được tiếp cận hơn 60 cuốn sổ tay mà cháu ông, anh Lê Hồng Phương đã gian nan mang từ Pháp trở về. Đã không xa lạ với những tác phẩm của ông đau đáu về quê nhà nhưng đọc những trang sổ tay ấy mới hay rằng những thao thức về đời dân và vận nước luôn thường trực trong ông, trong từng bữa ăn, giấc ngủ chứ không chỉ khi ông cầm cọ vẽ đứng trước tấm toan trắng. Những trang viết trong hàng chục cuốn sổ tay ấy không bàn về màu sắc hay đường nét. Ông viết về Quảng Trị quê nhà trong trang đầu tiên của một trong số hàng chục cuốn sổ ấy:

“Tỉnh Quảng Trị nghèo, dân nhiều ruộng ít. Phần đông nghề làm ruộng không đủ ăn.Buôn bán lặt vặt. Công nghiệp trái mùa.

Vậy :

1, Phải thay đổi đường lối làm ăn.Phải có tinh thần, sáng kiến, can đảm bỏ lề thói cũ, mạnh dạn kiếm cách mới làm ăn.

2, Ngoài nghề làm ruộng và làm ăn lặt vặt phải đào tạo thợ lành nghề, tất cả các nghề nghiệp bằng trí óc và tay chân (các nghề mỹ nghệ) và tìm kiếm, dùng các chất liệu sẵn có trong đất đai, cây cối.

Xem có những chất liệu gì và từ đó kiếm thầy rước thợ về đào tạo người chuyên môn, lành nghề và chế tạo ra các đồ đạc với tinh thần mới, kiểu cách mới khác hẳn với đồ đã có do các nơi khác, các xứ khác đã làm.Như vậy mình sẽ không có cạnh tranh. Kiếm môi trường để buôn bán với các nước giàu và thiếu các thứ mới. Đây là một đường chắc chắn để sống đầy đủ hơn. Một mặt khác nữa là kiếm đủ mọi cách để làm cho tỉnh Quảng Trị trở nên một nơi đẹp, có những cái hiếm có, để cho khách du lịch trong và ngoài nước đến xem. Sáng tác những cái gì đặc sắc, không cần lớn lao, cầu kỳ như Trung Hoa, như Pháp, như Ai Cập…”.

Các tác phẩm của danh họa Lê Bá Đảng - Ảnh: L.Đ.D

Niềm đau đáu sao cho dân Quảng Trị từ nghèo lên đủ sống, lên giàu có cũng chính là những nghĩ suy nung nấu từ cuộc đời ông. Một người con của đất Quảng Trị, sống giữa Paris hoa lệ, vây quanh là thế giới của những nhung gấm, mà sao vẫn canh cánh nỗi lo cơm áo của người dân quê mình theo suốt cuộc đời, không riêng nỗi lo nghệ thuật?

Hai năm nay, gia tài nghệ thuật của ông trở về với nhiều thành phố của Việt Nam. Đà Nẵng với những bức ngựa và hoa. Huế, nơi có đến hai Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, trở thành một địa chỉ văn hóa của cố đô này. Đã có các triển lãm với chủ đề "Khát vọng hòa bình" từ tác phẩm và nhiều tư liệu, trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình. Người xem xúc động, báo chí viết nhiều và đó là điều đáng quý.

Nhưng triển lãm thường theo đợt, đến rồi đi. Sau ngày bế mạc, du khách về Quảng Trị, muốn thưởng thức các tác phẩm của người họa sĩ tài ba này sẽ không biết tìm ở đâu. Người dân quê ông, những người đáng được thừa hưởng nhiều nhất, thì chưa có một nơi chốn thường trực để đến xem, đến học và đến làm việc.

Các tác phẩm của danh họa Lê Bá Đảng - Ảnh: L.Đ.D

Giấc mơ về một không gian nghệ thuật chốn quê nhà

Từ tất cả những gì đã biết về ông, chúng tôi nghĩ đã đến lúc Quảng Trị nên có một không gian nghệ thuật dành cho người con tài danh của quê hương. Đó sẽ là nơi trưng bày tranh, đồ họa, điêu khắc và tư liệu, thông qua đó sẽ kể cho mọi người về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng sáng tạo của họa sĩ Lê Bá Đảng. Cũng trong không gian đó sẽ có các khóa giáo dục mỹ thuật, nghiên cứu, giao lưu cho thế hệ trẻ. Không gian triển lãm cũng là nơi đưa những suy tư trong sổ tay của ông trở thành việc làm. Mời nghệ nhân và họa sĩ về truyền nghề cho thanh niên, phụ nữ nông thôn. Dùng tre, mây, gỗ, đất, sợi, những gì quê mình có và lấy hoa văn, đề tài gợi từ tranh Lê Bá Đảng để làm ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng của Quảng Trị. Khi ấy, nghệ thuật sẽ được cụ thể thành sản phẩm, thành thu nhập, thành cơm áo. Một buổi tập vẽ, in tranh, làm đồ thủ công mang ấn chỉ Lê Bá Đảng sẽ mang lại thu nhập cho nhiều người dân.

Từ không gian này có thể góp phần hình thành "một điểm đến nghệ thuật đặc trưng", quảng bá hình ảnh Quảng Trị gắn với hòa bình và sáng tạo, đồng thời mở ra cơ hội cho du lịch văn hóa cùng sinh kế của cộng đồng địa phương. Cách làm cho điều đó thành hiện thực chính là những lớp học nghề, những xưởng nghề, những con đường du khách tìm đến như đã nói.

Mấy hôm trước, trong cuộc trò chuyện cùng anh Lê Hồng Phương, đại diện gia đình danh họa Lê Bá Đảng, anh tâm sự rằng, gia đình đã gửi thư ngỏ đến UBND tỉnh Quảng Trị, mong được xem xét chấp thuận chủ trương hình thành Không gian nghệ thuật Lê Bá Đảng, nơi những giá trị nghệ thuật ông để lại "tiếp tục được gìn giữ, giới thiệu và phục vụ Nhân dân". Gia đình đề nghị tỉnh tạo điều kiện bố trí một địa điểm phù hợp và sẵn sàng đóng góp tác phẩm, hiện vật, tư liệu, tri thức cùng những nguồn lực hợp pháp trong khả năng của mình. Tôi lại nhớ đến những vùng quê đã dùng nghệ thuật để đổi đời. Những làng nghề làm ra sản phẩm nghệ thuật bằng cách gắn nghệ thuật với sinh kế và để người dân trở thành chủ thể của câu chuyện.

Chính quyền TP. Huế đã dành căn biệt thự đẹp nhất trên đường Lê Lợi để làm không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng - Ảnh: L.Đ.D

Nghĩ về một không gian nghệ thuật mang tên Lê Bá Đảng, chúng tôi nghĩ đến Quảng Trị đang hội tụ nhiều điều kiện để theo hướng ấy: Tên tuổi của một danh họa tầm quốc tế, một kho di cảo rất lớn về các tác phẩm nghệ thuật đã từ nước Pháp về đến quê hương, với một gia đình sẵn lòng đồng hành, hoạt động nghệ thuật cũng đã có quỹ sáng tạo mang tên ông và Lễ hội Vì Hòa bình đang trở thành một hoạt động định vị thương hiệu cho văn hóa và du lịch Quảng Trị. Chắc chắn những cơ hội hội tụ như vậy sẽ hiếm khi lặp lại.

Lê Bá Đảng từng viết về một mảnh đất "nghèo, dân nhiều ruộng ít" và ao ước nó thành nơi "đẹp, có những cái hiếm có". Suốt đời mình, ông đã nỗ lực làm tốt nhất phần việc của mình. Phần còn lại là của hôm nay, hãy để một không gian mang tên ông ra đời trên đất Quảng Trị, để tác phẩm nghệ thuật của ông không chỉ trưng bày mà từ đó những chú ngựa, những hạt gạo, những phù điêu mang ấn chỉ của ông sẽ trở thành bát cơm, thành nghề nghiệp và niềm tự hào của người dân Quảng Trị quê nhà!