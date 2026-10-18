Danh hiệu mở lối, trải nghiệm giữ chân

Màn biểu diễn trống hội tại Lễ hội Làng Du lịch Yên Trung, xã Yên Trường năm 2026.

Mỗi điểm đến có thể in đậm dấu ấn trong lòng du khách bằng một lợi thế riêng, từ cảnh sắc thiên nhiên, những lớp trầm tích văn hóa đến nhịp sống bản địa giàu sức gợi. Nhưng để một lần ghé thăm trở thành mong muốn quay trở lại, sức hấp dẫn ấy cần được bồi đắp bằng những trải nghiệm ngày càng phong phú và khác biệt. Với Thanh Hóa, hành trình chuyển hóa tiềm năng thành sức hút thực tế đang được phản ánh qua kết quả tăng trưởng du lịch. 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 15,9 triệu lượt khách, đạt 94,9% kế hoạch năm; tổng thu đạt khoảng 42,84 nghìn tỷ đồng, tương đương 86,5% kế hoạch.

Cùng với đà tăng trưởng, các danh hiệu, giải thưởng và bình chọn uy tín đang góp phần quảng bá hình ảnh du lịch xứ Thanh. Thành Nhà Hồ, thác Mây từng được các nền tảng, kênh truyền thông quốc tế giới thiệu; Nhà hàng Dạ Lan, Pù Luông Eco Garden và Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa cũng được ghi nhận qua các giải thưởng, bình chọn du lịch. Năm 2026, 3 điểm đến của tỉnh Thanh Hóa được xướng tên tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam - VITA Awards. Trong đó, Sầm Sơn được trao giải thưởng “Bãi biển được yêu thích nhất”; Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh nhận giải thưởng ở hạng mục “Điểm du lịch đi đầu trong khôi phục và xây dựng hoạt động văn hóa truyền thống phục vụ khách du lịch”; Làng du lịch Yên Trung đạt giải thưởng “Làng du lịch được yêu thích nhất”.

Từ bãi biển, di sản đến không gian du lịch cộng đồng, những lần được gọi tên tại các bình chọn, lễ trao giải thưởng cho thấy tài nguyên du lịch Thanh Hóa ngày càng được nhận diện ở nhiều phân khúc. Tuy nhiên, danh hiệu mới chỉ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường. Để sự ghi nhận ấy tạo thành giá trị lâu dài, mỗi điểm đến cần tiếp tục chuyển hóa lợi thế thành sản phẩm hấp dẫn, dịch vụ chất lượng và những trải nghiệm đủ sức níu chân du khách.

Nâng tầm thương hiệu du lịch Sầm Sơn đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện hơn, từ hoàn thiện hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm và trải nghiệm đến khai thác hiệu quả tiềm năng quanh năm, gia tăng sức cạnh tranh và giá trị kinh tế từ mỗi hành trình của du khách. Biển vẫn là lợi thế cốt lõi, nhưng các sản phẩm được xây dựng theo hướng tăng trải nghiệm, khai thác giá trị văn hóa, ẩm thực và đời sống ngư dân, những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí và các sản phẩm nghỉ dưỡng sẽ góp phần tạo thêm lý do để du khách lưu lại lâu hơn, trở lại nhiều lần hơn.

Với các điểm đến di sản, yêu cầu đặt ra là làm sao để giá trị lịch sử, văn hóa không dừng lại ở những thông tin giới thiệu hay hoạt động tham quan đơn thuần. Tại Thành Nhà Hồ, xã Tây Đô, việc ứng dụng công nghệ số, mã QR và các hình thức cung cấp thông tin trực quan... đang mở thêm cách tiếp cận di sản, giúp du khách chủ động tìm hiểu sâu hơn về công trình kiến trúc độc đáo này.

Trong khi đó, Làng du lịch Yên Trung, xã Yên Trường, những nét bình dị của đời sống nông thôn, văn hóa bản địa và sự tham gia của cộng đồng có thể trở thành chất liệu tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng. Mỗi điểm đến có một thế mạnh riêng, nhưng đều cần sự kết hợp giữa bảo tồn giá trị vốn có, đổi mới cách tổ chức và nâng cao chất lượng phục vụ.

Để những chuyển động ấy tạo sức bật bền vững, vai trò của tỉnh, chính quyền địa phương và các ban quản lý di tích rất quan trọng. Từ đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường du lịch, đẩy mạnh quảng bá, chuyển đổi số đến hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm, các giải pháp cần được triển khai đồng bộ. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa các điểm đến, văn hóa - lịch sử và sinh thái cộng đồng góp phần hình thành những hành trình đa dạng, thay vì để mỗi địa danh phát triển riêng lẻ.

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa nhận định: “Các danh hiệu, giải thưởng góp phần phát triển du lịch, định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa cũng như các sản phẩm du lịch của các địa phương trên cơ sở thế mạnh hiện có để phục vụ cho sự phát triển kinh tế”.

Theo ông Linh, để chuyển hóa được danh hiệu, giải thưởng thành sức bật tăng trưởng du lịch thì phải hoạch định được chiến lược bảo tồn, phải xây dựng chương trình, kế hoạch phát huy giá trị di sản một cách bài bản. Và điều quan trọng nhất, tất cả những nỗ lực đó phải đem được lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng.

Thực tế, danh hiệu giúp một điểm đến được chú ý, nhưng trải nghiệm mới tạo nên ấn tượng và sự gắn bó. Khi các giá trị thiên nhiên, lịch sử, văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm có chiều sâu, khi du khách được đón tiếp bằng dịch vụ chuyên nghiệp và có thêm lý do để trở lại, những danh hiệu, giải thưởng du lịch sẽ không chỉ là niềm tự hào mà còn trở thành nguồn lực thúc đẩy du lịch phát triển. Đó cũng là con đường để Thanh Hóa tạo nên lợi thế cạnh tranh dài hạn, lan tỏa “hương sắc bốn mùa”.