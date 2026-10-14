“Đánh gốc, chặn ngọn” với tội phạm ma túy từ tuyến đầu biên giới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn phối hợp với các lực lượng bắt quả tang đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chủ động nhận diện những nguy cơ

Thanh Hóa có đường biên giới trên đất liền hơn 213km, tuyến bờ biển dài hơn 100km, với 32 xã, phường thuộc khu vực biên giới và ven biển. Theo thống kê, trên địa bàn hiện có 322 người nghiện ma túy, trong đó tuyến biên giới đất liền có 93 người, tuyến biên giới biển có 229 người. Đáng chú ý, qua công tác đấu tranh, bắt giữ, lực lượng chức năng nhận thấy một bộ phận người nghiện ma túy tại khu vực biên giới còn tham gia vào các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy và thực hiện các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật khác.

Trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào), tình hình hoạt động tội phạm ma túy tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Phía đối diện Thanh Hóa có 33 bản giáp biên, trong đó một số địa bàn được xác định là tụ điểm phức tạp về ma túy, như các bản Na Hàm, Khằm Nàng, Lán Thoong thuộc huyện Viêng Xay; bản Pung, Pá Khôm Pệt thuộc huyện Sốp Bâu; bản Na Hiêng, Pa Noóc Seo thuộc huyện Sầm Tớ. 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng nước bạn Lào đã phát hiện, bắt giữ 123 vụ với 137 đối tượng, thu giữ hơn 50kg ma túy các loại. Tình trạng tái trồng cây thuốc phiện với diện tích lớn vẫn diễn ra tại các khu vực xa xôi, hẻo lánh, giáp biên giới. Riêng tại huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, lực lượng chức năng nước bạn đã triệt phá 13,3ha cây thuốc phiện tái trồng.

Ở nội biên, tình hình tội phạm ma túy tại khu vực biên giới Thanh Hóa cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước thực tế đó, từ nhiều năm trước, BĐBP tỉnh đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy tại các xã biên giới”. Đến nay, đề án đã được sáp nhập với Đề án nghiệp vụ Trinh sát, đổi tên thành Đề án “Bảo đảm an ninh trật tự biên giới phía Tây”.

Thông qua việc triển khai đề án, lực lượng BĐBP tỉnh đã tổ chức đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ hàng trăm đối tượng, góp phần kiềm chế hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn. Riêng 9 tháng năm 2026, BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 12 vụ với 17 đối tượng, thu gần 3 gam heroin và 1.268 viên ma túy tổng hợp.

Phối hợp chặt chẽ, đánh trúng các đường dây tội phạm

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh, BĐBP tỉnh và Chi cục Hải quan khu vực X đã tăng cường phối hợp, triển khai nhiều hoạt động nghiệp vụ trên địa bàn khu vực biên giới. Các lực lượng tập trung rà soát, quản lý các đối tượng liên quan đến ma túy; tổ chức xét nghiệm nhanh đối với người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; truy tìm nguồn ma túy mà các đối tượng sử dụng; chủ động phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng phạm tội, đồng thời đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Điển hình trong công tác phối hợp là việc triển khai Chuyên án chung mang số 226-Q. Đến thời điểm báo cáo, chuyên án đã bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ hơn 50kg ma túy các loại và 27 khẩu súng tự chế. Cùng với hoạt động đấu tranh, xử lý tội phạm, các lực lượng đã lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 52 trường hợp có địa chỉ cư trú tại khu vực biên giới.

BĐBP tỉnh chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng, chống ma túy. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được triển khai bằng nhiều hình thức và trực tiếp phổ biến kiến thức tại địa bàn dân cư. Thông qua đó, lực lượng BĐBP củng cố mạng lưới quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phát huy vai trò của người dân như những “tai mắt” tại cơ sở, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Theo đánh giá của BĐBP tỉnh, trong 32 xã, phường thuộc khu vực biên giới và vùng biển, có 26 xã, phường được xác định là địa bàn phức tạp về ma túy và 6 xã, phường không có ma túy. Đồng thời, lực lượng chức năng xác định hai tuyến đi qua địa phận các xã biên giới phía Tây của tỉnh có tình hình ma túy phức tạp, cần tập trung quản lý, kiểm soát.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: “Với đặc thù địa bàn có cả biên giới đất liền và biên giới biển, nhiệm vụ xây dựng địa bàn không ma túy tại Thanh Hóa đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt và phối hợp thường xuyên giữa các lực lượng, các cấp, các ngành. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đánh giá đúng thực trạng, nguy cơ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm làm cơ sở để xây dựng phương hướng từ “đánh gốc, chặn ngọn” sang kết hợp chặt chẽ giữa phòng xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ bên ngoài vào. Trong đó, chủ trương xây dựng “xã, phường không có ma túy” được xem là giải pháp then chốt, gắn với địa bàn cơ sở, tập trung chặn nguồn cung, giảm cầu, từng bước làm sạch địa bàn; xây dựng địa bàn biên giới an toàn, ổn định, không ma túy".