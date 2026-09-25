Đánh giá, xếp loại quý III đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã

Toàn cảnh hội nghị.

Việc đánh giá, xếp loại được căn cứ vào Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định của UBND tỉnh; dựa trên kết quả rà soát, đánh giá, xếp loại theo nhóm tiêu chí: Kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ trọng tâm, then chốt; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thực thi và phân cấp, phân quyền; kết quả phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu; kết quả xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và liêm chính; kết quả phục vụ nhân dân, phát triển con người, văn hóa và xã hội; kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì hội nghị.

Dựa trên báo cáo kết quả tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và kết quả thẩm định của các cơ quan được phân công thẩm định, các nội dung giải trình, bổ sung tài liệu minh chứng về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá, xếp loại chất lượng quý III năm 2026 đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và đúng thực chất, bảo đảm tinh thần 6 rõ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thanh Sơn thảo luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu các thành viên UBND tỉnh phát huy cao độ tin thần dân chủ, tập trung, công khai, minh bạch, dựa trên các quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và kết quả thẩm định, bổ sung, giải trình để có sự đánh giá chính xác nhất. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng quý III năm 2026 đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường là việc làm rất cần thiết, vì đây là căn cứ cốt lõi để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm cá nhân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Vì vậy, việc đánh giá, bỏ phiếu, xếp loại phải bảo đảm kỹ lưỡng, thực chất, dựa trên sản phẩm, hiệu suất công việc và mức độ hoàn thành chỉ tiêu cụ thể; bảo đảm nguyên tắc: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Đặc biệt, coi trọng tiêu chí về hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, lấy kết quả làm cơ sở quan trọng để bố trí, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ...