Đây là dịp nhìn nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Không đánh giá theo kiểu cơ học

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đỗ Đức Hòa cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Công văn số 2873-CV/TU, ngày 18-11-2026 về triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị thành phố năm 2026.

Cán bộ xã Phú Riềng trao đổi tại Hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương và Thành ủy về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2026, do Đảng ủy xã tổ chức.

Đối tượng kiểm điểm, đánh giá gồm: Cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra; tập thể lãnh đạo, quản lý cấp thành phố, cấp xã và tương đương; đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng; đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng; đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng).

Việc đánh giá, xếp loại thực hiện theo thang điểm 100. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được đánh giá theo phương pháp KPI hằng quý, gắn với chức năng, vị trí việc làm và sản phẩm cụ thể được giao. Tuy nhiên, kết quả cả năm phải được đánh giá toàn diện theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW và Hướng dẫn số 07-HD/TU của Thành ủy, tránh cộng dồn cơ học hoặc lấy kết quả một số quý làm căn cứ duy nhất. Đối với từng nhóm đối tượng đều có bộ tiêu chí đánh giá cụ thể.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Lộc Huỳnh Thị Thanh Hà cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy phường sẽ cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy thành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thống nhất đến từng chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy phường cam kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, khách quan, công tâm, đúng quy định và thẩm quyền; hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2026 đúng yêu cầu, tiến độ. Qua đó, tạo chuyển biến về trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2027.

Lấy kết quả làm thước đo

Tại Đảng ủy xã Phú Riềng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Xuân Hòa đề nghị: Các chi, Đảng bộ trực thuộc bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, bảo đảm công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2026 nghiêm túc, dân chủ, khách quan, sát thực tiễn. Trong đó, cần đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và từng cá nhân; lấy kết quả, sản phẩm công việc cụ thể làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Tại phường Bảo Vinh, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2026. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Bích Thủy cho biết: Địa phương đã hướng dẫn các chi, Đảng bộ trực thuộc về nội dung, quy trình kiểm điểm; phương pháp chấm điểm, đánh giá, xếp loại; thẩm quyền quyết định, thành phần hồ sơ, biểu mẫu và thời gian thực hiện. Đặc biệt, việc kiểm điểm phải nghiêm túc, thực chất, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh, cào bằng hoặc chạy theo thành tích.

Việc đánh giá phải gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; lấy sản phẩm công việc, tiến độ, chất lượng và hiệu quả làm căn cứ quan trọng. Đối với tập thể, cần làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm. Đối với cá nhân, chú trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm khắc phục hạn chế.

Việc đánh giá, xếp loại thực hiện theo thang điểm 100, gồm nhóm tiêu chí chung 30 điểm và nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ 70 điểm, với 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian hoàn thành hồ sơ công tác đánh giá, kiểm điểm trước ngày 30-11-2026.

Khi đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị phải thực hiện nghiêm quy định về tỷ lệ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không chạy theo thành tích, không lấy tỷ lệ tối đa để xếp loại cho đủ số lượng. Việc xếp loại người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể do mình đứng đầu. Trường hợp không có cá nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì không nhất thiết phải có cá nhân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy ĐỖ ĐỨC HÒA

Tại Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị thành phố năm 2026 do Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đỗ Đức Hòa đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thực chất, đúng đối tượng, nội dung và quy định.

Theo đồng chí Đỗ Đức Hòa, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2026 có khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện không còn nhiều, trong khi yêu cầu về chất lượng, tiến độ và tính chính xác cao. Do đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần khẩn trương cụ thể hóa nội dung chỉ đạo thành kế hoạch thực hiện; phân công rõ trách nhiệm, tiến độ từng công việc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành đúng thời gian quy định.