Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành hướng dẫn việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2026.

Theo hướng dẫn, đối tượng kiểm điểm cuối năm gồm các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, quản lý; đảng viên trong toàn Đảng và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định. Đối với đảng viên, không thực hiện kiểm điểm đối với những trường hợp được miễn công tác và sinh hoạt đảng, bị đình chỉ sinh hoạt đảng hoặc mới kết nạp chưa đủ 6 tháng.

Chi ủy hoặc chi bộ nơi không có chi ủy chịu trách nhiệm tự đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ mình. Ban thường vụ đảng ủy cơ sở hoặc đảng ủy cơ sở nơi không có ban thường vụ, hoặc đảng ủy trực thuộc cơ sở, xem xét, quyết định mức xếp loại theo thẩm quyền.

Đối với chi bộ đông đảng viên được chia thành nhiều tổ đảng, việc kiểm điểm, nhận xét, đánh giá được tổ chức tại tổ đảng; kết quả được tổng hợp, báo cáo để cấp có thẩm quyền thảo luận, xem xét, quyết định.

Người đứng đầu không được xếp loại cao hơn tập thể do mình đứng đầu

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện chấm điểm theo tiêu chí được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hoá từ khung tiêu chí theo đối tượng tập thể, cá nhân trên thang điểm 100. Trong đó, nhóm tiêu chí chung (30 điểm) và Nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ (70 điểm).

Các đại biểu dự hội nghị Trung ương hồi tháng 10. Ảnh: TTXVN

Điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được xác định trên cơ sở kế thừa phương pháp đánh giá KPI hằng quý, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm, chương trình công tác, kế hoạch phân công nhiệm vụ và danh mục công việc gắn với sản phẩm cụ thể đã được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

Việc đánh giá phải bảo đảm thực chất, khách quan, hạn chế tình trạng nể nang, cảm tính; đồng thời gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân với việc triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Ban Tổ chức Trung ương lưu ý không cộng dồn cơ học kết quả xếp loại các quý để quyết định mức xếp loại cuối năm. Việc sử dụng kết quả đánh giá hằng quý phải bảo đảm xem xét toàn diện các nội dung, tiêu chí, điều kiện và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong cả năm; không lấy kết quả của một hoặc một số quý làm căn cứ duy nhất để quyết định mức xếp loại.

Việc đánh giá phải xuyên suốt quá trình công tác, lấy chất lượng, hiệu quả và sản phẩm thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở quan trọng để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân.

Về tỷ lệ xếp loại chất lượng năm 2026, mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu và không tính vào tỷ lệ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của các thành viên khác trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý, không lấy tỷ lệ tối đa để xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho đủ số lượng. Những cá nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định mới được xem xét xếp loại ở mức này.

Trường hợp không có cá nhân đáp ứng thì không thực hiện xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tỷ lệ cá nhân được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, áp dụng quy tắc làm tròn từ 0,5 trở lên làm tròn lên 1.

Với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực hiện nghiêm nguyên tắc gắn với kết quả của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đang công tác.

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, xếp loại của cá nhân; kết quả tự đề xuất mức xếp loại đối với tập thể ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ban, cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương; kết quả đánh giá, xếp loại đã phê duyệt của các đảng ủy trực thuộc Trung ương đối với đảng ủy các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, thẩm định và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định mức xếp loại đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.