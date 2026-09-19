Đánh giá xe VinFast Nerio Green: Giá lăn bánh tháng 9/2026 và chi tiết thông số SUV điện

VinFast Nerio Green là mẫu SUV điện thông minh do Việt Nam sản xuất, tiền thân là dòng xe VinFast VF e34 từng được mở bán lần đầu vào ngày 24/3/2021 và bàn giao từ ngày 25/12/2021. Kể từ đầu năm 2025, mẫu xe chính thức đổi tên thành Nerio Green nhằm định vị rõ nét hơn cho mục đích chạy dịch vụ vận tải như taxi hoặc xe công nghệ, đồng thời vẫn đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm cá nhân nhờ đề cao tính kinh tế và tối ưu chi phí vận hành.

Mặc dù được xếp vào phân khúc SUV cỡ C, kích thước nhỏ gọn của VinFast Nerio Green giúp xe cạnh tranh linh hoạt với các đối thủ cùng tầm giá như KIA Seltos, Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tháng 9/2026

Tại thời điểm tháng 9/2026, VinFast Nerio Green duy trì mức giá niêm yết cạnh tranh trên toàn quốc. Nhờ chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ dành cho xe thuần điện, tổng chi phí lăn bánh của xe không chênh lệch quá nhiều so với giá xuất xưởng.

Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại cụ thể tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị thực tế của từng xe. Đáng chú ý, Nghị định 51/2025/NĐ-CP được ban hành ngày 1/3/2025 quy định kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ thêm 2 năm đối với xe điện chạy pin, áp dụng đến hết ngày 28/2/2027.

Ngoài ra, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin ô tô từ ngày 1/3/2025. Hãng gia hạn chính sách miễn phí sạc pin công cộng thêm 6 tháng, kéo dài quyền lợi này tới hết ngày 30/06/2027 cho các chủ xe sở hữu pin.

Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Balance tối ưu đô thị

VinFast Nerio Green được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Balance - Cân bằng động", mang lại diện mạo cân đối và hiện đại. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, chiều dài cơ sở 2.610,8 mm và khoảng sáng gầm đạt 180 mm. Bán kính quay vòng và vóc dáng thon gọn giúp xe dễ dàng xoay xở trong các tuyến phố đông đúc.

Phần đầu xe loại bỏ hoàn toàn lưới tản nhiệt truyền thống, tạo điểm nhấn bằng dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình chữ V đặc trưng vuốt dài sang hai bên. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng chính bao gồm đèn pha tự động bật/tắt và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED tiết kiệm năng lượng.

Thân xe trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch đa chấu thể thao cùng viền cửa sổ và thanh nẹp mạ chrome sáng bóng. Kính chắn gió có khả năng chống tia UV, trong khi kính cửa sổ hàng ghế sau được làm tối màu nhằm bảo đảm tính riêng tư. Khu vực đuôi xe được tạo hình khí động học, tích hợp cánh hướng gió, ăng-ten vây cá mập và cốp đóng mở điện tiện lợi.

Người dùng có 08 lựa chọn màu sơn ngoại thất đa dạng: De Sat Silver (bạc), Future Blue (xanh da trời), Luxury Blue (xanh đậm), Jet Black (đen), Brahminy White (trắng), Mystique Red (đỏ), Neptune Grey (xám) và Deep Ocean (xanh lá).

Không gian nội thất và tiện nghi khoang lái

Bên trong khoang cabin, VinFast Nerio Green bố trí 5 chỗ ngồi bọc da êm ái. Hàng ghế trước hỗ trợ chỉnh cơ 6 hướng, đi kèm cổng sạc USB tiện dụng. Hàng ghế thứ hai có thể gập linh hoạt tỷ lệ 60:40 để mở rộng dung tích khoang chứa đồ vốn có thể tích tiêu chuẩn 290 lít.

Vô-lăng bọc da dạng D-Cut thể thao chỉnh cơ 4 hướng, tích hợp đầy đủ phím bấm điều khiển chức năng. Sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 7 inch TFT LCD hiển thị trực quan các thông số hành trình và dung lượng pin. Trung tâm táp-lô bố trí màn hình cảm ứng 10 inch đặt dọc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, Wi-Fi và dàn âm thanh 6 loa.

Hệ thống điều hòa tự động một vùng ứng dụng công nghệ bơm nhiệt, tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau cùng màng lọc HEPA kết hợp than hoạt tính có khả năng lọc bụi mịn PM2.5. Các tiện ích thông minh khác bao gồm gương chiếu hậu trong chống chói tự động, khởi động bằng bàn đạp phanh, chức năng chẩn đoán lỗi và cập nhật phần mềm từ xa.

Khả năng vận hành và hiệu suất động cơ điện

VinFast Nerio Green trang bị động cơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 110 kW (tương đương 147 mã lực) và mô-men xoắn cực đại đạt 242 Nm. Hệ thống trợ lực lái điện EPS cùng các chế độ lái tùy chọn mang đến khả năng phản hồi mượt mà và tức thì đặc trưng của dòng xe điện.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin Lithium-ion đạt tiêu chuẩn chống nước IP67. Theo công bố, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa từ 285 km đến 300 km sau mỗi lần sạc đầy tùy thuộc vào điều kiện vận hành. Nhờ tính năng sạc nhanh, xe chỉ mất khoảng 15 đến 18 phút để nạp đủ năng lượng cho quãng đường di chuyển 180 km. VinFast áp dụng chính sách bảo hành 10 năm và cam kết đổi pin mới miễn phí nếu dung lượng chai dưới 70%.

Trang bị an toàn chủ động và thụ động

Hệ thống an toàn trên VinFast Nerio Green được đầu tư toàn diện so với các đối thủ trong tầm giá. Mẫu xe sở hữu 6 túi khí cùng khung gầm cứng vững giúp bảo vệ tối ưu người ngồi bên trong.

Danh sách trang bị an toàn chủ động và hỗ trợ lái bao gồm:

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD) và hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA).

Cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA).

Cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa.

Cảnh báo lệch làn đường và giám sát áp suất lốp.

Hệ thống camera 360 độ kết hợp cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau.

Thông số kỹ thuật tổng hợp VinFast Nerio Green

Nhìn chung, VinFast Nerio Green giữ vững ưu thế nhờ giá lăn bánh dễ tiếp cận, chi phí sử dụng năng lượng tiết kiệm và trang bị an toàn vượt trội. Dù phạm vi hoạt động khoảng 250 đến 300 km thực tế đòi hỏi việc sắp xếp lộ trình sạc hợp lý trên các cung đường dài, mẫu SUV điện này vẫn là phương án đầu tư sinh lời nhanh cho giới kinh doanh dịch vụ cũng như các gia đình di chuyển chủ yếu trong đô thị.