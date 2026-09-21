Đánh giá xe Toyota Raize 1.0 Turbo: Bảng giá lăn bánh tháng 9/2026 cùng trang bị chi tiết

Toyota Raize chính thức gia nhập phân khúc SUV đô thị cỡ A+ tại Việt Nam từ cuối năm 2021 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng mua xe lần đầu nhờ thiết kế gầm cao nhỏ gọn, động cơ tăng áp tiết kiệm nhiên liệu cùng danh sách công nghệ phong phú trong tầm giá.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Toyota Raize

Hiện tại, Toyota Raize được phân phối với duy nhất một phiên bản động cơ 1.0 Turbo kết hợp hai lựa chọn phối màu ngoại thất: sơn đơn sắc (3 màu: Trắng ngọc trai, Đen, Đỏ) và phối hai tông màu nóc đen thể thao (5 màu: Trắng ngọc trai/Đen, Trắng/Đen, Ngọc Lam/Đen, Vàng/Đen, Đỏ/Đen).

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại trực tiếp tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực đăng ký.

Thiết kế ngoại thất góc cạnh trên nền tảng DNGA-A

Toyota Raize được phát triển dựa trên cấu trúc nền tảng khung gầm toàn cầu DNGA-A của Daihatsu. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe lần lượt đạt 4.030 x 1.710 x 1.605 mm, cùng trục cơ sở 2.525 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 200 mm đem lại lợi thế lớn khi leo vỉa hè hoặc di chuyển qua các đoạn đường ngập úng nhẹ trong đô thị.

Diện mạo đầu xe mang phong cách góc cạnh với lưới tản nhiệt hình thang bản lớn, cụm cản trước và hốc đèn sương mù halogen sơn đen mờ. Hệ thống chiếu sáng chính sử dụng hoàn toàn bóng LED chia 4 khoang hiện đại, tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày và tính năng tự động bật/tắt.

Thân xe tạo hiệu ứng tương phản cao nhờ mui xe và gương chiếu hậu chỉnh/gập điện sơn đen. Điểm nhấn nằm ở bộ mâm hợp kim kích thước 17 inch họa tiết lốc xoáy hai tông màu, kết hợp lốp 205/60R17. Phía sau xe, cụm đèn hậu LED dạng nổi khối được kết nối liền mạch thông qua thanh nẹp ngang màu đen bóng, đi kèm cánh gió đuôi tích hợp đèn phanh trên cao.

Không gian nội thất thực dụng và tối ưu thể tích

Mặc dù thuộc phân khúc xe cỡ nhỏ, không gian cabin của Raize được bố trí khoa học theo triết lý thực dụng. Vô-lăng bọc da 3 chấu tích hợp các phím điều khiển chức năng và hai lẫy chuyển số thể thao.

Khu vực táp-lô gây ấn tượng với cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 7 inch đa thông tin phía sau tay lái, cho phép tùy chọn 4 giao diện hiển thị khác nhau. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp dàn âm thanh 6 loa. Toàn bộ ghế ngồi bọc nỉ pha da chỉnh cơ, hàng ghế sau có khoảng để chân rộng rãi và trần xe thoáng đãng. Thể tích khoang hành lý đạt 369 lít và có thể mở rộng lên tới gần 1.200 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Hiệu năng động cơ 1.0L Turbo và khả năng vận hành

Toyota Raize sử dụng khối động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh dung tích 1.0L (mã 1KR-VET), sản sinh công suất tối đa 98 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm trải dài từ 2.400 đến 4.000 vòng/phút. Lực kéo sớm giúp xe phản hồi ga nhanh nhạy ở dải tốc độ thấp.

Sức mạnh truyền tới hệ dẫn động cầu trước thông qua hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT, hỗ trợ chế độ lái Power gia tăng độ nhạy chân ga khi vượt xe. Hệ thống treo trước dạng MacPherson và treo sau dạng thanh xoắn mang lại sự cân bằng, dù cảm giác dập tắt dao động ở mặt đường xấu còn hơi cứng. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố đạt 5,6 lít/100 km trên đường hỗn hợp, 7,0 lít/100 km trong đô thị và 4,8 lít/100 km trên đường trường.

Hệ thống trang bị an toàn vượt tầm phân khúc

Hệ thống an toàn là điểm cộng lớn trên mẫu xe này với nhiều trang bị cao cấp, bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), 4 cảm biến va chạm trước/sau và camera lùi. Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì đầy đủ các giải pháp an toàn tiêu chuẩn: hệ thống phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và hệ thống 6 túi khí bảo vệ toàn diện.