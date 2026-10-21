Đánh giá xe Toyota Fortuner 2026 các phiên bản cùng bảng giá niêm yết và lăn bánh chi tiết

Toyota Fortuner là mẫu SUV cỡ trung 7 chỗ sử dụng chung nền tảng khung gầm với dòng xe bán tải Toyota Hilux. Dòng xe này mang kết cấu thân trên khung rời (body-on-frame) vững chắc, phân phối các biến thể dẫn động cầu sau hoặc hai cầu bán thời gian, cạnh tranh trực tiếp với Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport, KIA Sorento hay Isuzu mu-X.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Toyota Fortuner

Ở đợt nâng cấp mới nhất, Toyota Việt Nam đã lược bỏ cấu hình hộp số sàn, đồng thời áp dụng mức điều chỉnh giảm từ 63 đến 120 triệu đồng so với trước đây. Mẫu xe mang đến các lựa chọn màu sắc ngoại thất đa dạng, trong đó hai bản Legender có thêm tùy chọn nóc đen thể thao.

Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại thực tế tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị của từng xe.

Ngôn ngữ ngoại thất góc cạnh và đậm chất thể thao

Toyota Fortuner sở hữu đường nét cơ bắp với các góc bo dứt khoát. Khu vực đầu xe nổi bật nhờ lưới tản nhiệt họa tiết sóng lượn đi kèm hệ thống chiếu sáng full-LED bao gồm cụm đèn pha, đèn ban ngày, đèn sương mù trước và cụm đèn hậu phía sau.

Toàn bộ phiên bản đều được tích hợp hệ thống đèn pha tự động bật/tắt, tự động cân bằng góc chiếu và tính năng đèn chờ dẫn đường. Điểm phân cấp nằm ở đèn sương mù phía sau khi trang bị này chỉ xuất hiện độc quyền trên các bản Legender.

Bên cạnh các đường gân dập nổi dứt khoát chạy dọc sườn xe, Fortuner sử dụng mâm hợp kim 2 tông màu đen - bạc với kích cỡ 17 inch hoặc 18 inch tùy phiên bản. Gương chiếu hậu đồng màu thân xe, hỗ trợ chỉnh điện, gập điện và tích hợp dải xi-nhan LED cảnh báo.

Không gian nội thất thực dụng và các tiện nghi trung tâm

Cabin xe duy trì phong cách tiện dụng với vô-lăng 3 chấu bọc da kết hợp ốp gỗ mạ bạc, hỗ trợ chỉnh cơ 4 hướng, tích hợp đầy đủ phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao. Hệ thống ghế ngồi bọc da toàn bộ, trong đó ghế lái và ghế hành khách phía trước có khả năng chỉnh điện 8 hướng tiện lợi.

Đáng chú ý, hai phiên bản Fortuner Legender được trang bị màn hình giải trí trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, thay thế cho cụm màn hình 8 inch dùng cáp trước đây. Các phiên bản tiêu chuẩn vẫn sử dụng màn hình kích thước 8 inch.

Không gian hành khách được làm mát thông qua hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, kết hợp cùng các cửa gió hàng ghế sau và ngăn làm mát đồ uống. Hàng ghế thứ hai có tính năng gập một chạm tỷ lệ 60:40, trong khi hàng ghế thứ ba hỗ trợ chỉnh độ ngả lưng và gập gọn 50:50 sang hai bên vách xe.

Khả năng vận hành qua ba cấu hình động cơ

Hệ truyền động của Fortuner mang đến ba tùy chọn đáp ứng đa dạng mục đích sử dụng, từ chạy dịch vụ kinh tế đến vượt địa hình phức tạp:

Động cơ diesel 2.4L (2GD-FTV): Sản sinh công suất tối đa 147 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 vòng/phút.

Động cơ xăng 2.7L (2TR-FE): Cho công suất tối đa 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 245 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Động cơ diesel 2.8L (1GD-FTV): Cung cấp sức mạnh 201 mã lực tại 3.400 vòng/phút và lực kéo tối đa 500 Nm ngay từ mốc 1.600 vòng/phút.

Đáng lưu ý, các khối động cơ dầu trang bị trên phiên bản này đã được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nghiêm ngặt thay thế mức Euro 4 trước đây. Tất cả các bản đều sử dụng hộp số tự động cùng hệ thống treo trước tay đòn kép độc lập và treo sau liên kết 4 điểm phụ thuộc.

Công nghệ an toàn hỗ trợ lái

Các trang bị an toàn chủ động tiêu chuẩn trên Toyota Fortuner bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), kiểm soát lực kéo (TRC) và hệ thống cân bằng điện tử (VSC).

Đặc biệt, hai phiên bản trang bị động cơ 2.8L được bổ sung gói công nghệ hỗ trợ lái an toàn cao cấp Toyota Safety Sense, mang đến các tính năng then chốt như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Tổng kết lại, Toyota Fortuner khẳng định được vị thế nhờ ngoại hình bền dáng, trang bị đèn full-LED, nội thất rộng rãi cùng chi phí phụ tùng vận hành hợp lý. Mặc dù trọng tâm cao tạo cảm giác thân xe rung lắc khi chuyển hướng gấp và động cơ dầu vẫn có độ ồn nhất định khi thốc ga, Fortuner vẫn là dòng SUV địa hình đáng cân nhắc cho nhu cầu phục vụ gia đình lẫn công việc đòi hỏi độ bền bỉ cao.