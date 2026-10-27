Đánh giá xe Toyota Corolla Cross 1.8V và 1.8HEV: Giá bán lăn bánh cùng thông số chi tiết

Toyota Corolla Cross là mẫu SUV cỡ trung được hãng xe Nhật Bản giới thiệu lần đầu vào năm 2020, giữ vị trí cầu nối giữa C-HR và RAV4. Tại thị trường Việt Nam, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với hai phiên bản: 1.8V động cơ xăng truyền thống và 1.8HEV sử dụng hệ thống hybrid tự sạc. Mẫu xe ghi dấu ấn nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, không gian thực dụng cùng hàm lượng công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh Toyota Corolla Cross

Bước sang giai đoạn hiện tại, dòng xe Corolla Cross tiếp tục duy trì sức cạnh tranh thông qua chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ chính hãng và hệ thống phân phối. Xe cung cấp 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm: Trắng ngọc trai, Bạc, Đen, Đỏ, Nâu, Xanh đậm và Xám, cùng 2 tông màu nội thất đen hoặc đỏ.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi riêng tại từng đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị thực tế.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA, Corolla Cross đem lại sự cân bằng giữa độ cứng vững thân vỏ và khả năng kiểm soát rung chấn trên nhiều điều kiện mặt đường.

Diện mạo ngoại thất mang dấu ấn hiện đại

Thiết kế bên ngoài của xe được tinh chỉnh theo hướng sắc nét và thể thao hơn. Thay đổi rõ nét nhất tập trung ở đầu xe với lưới tản nhiệt tạo hình tổ ong tràn viền, gợi liên tưởng đến phong cách của các dòng xe hạng sang thuộc thương hiệu Lexus.

Hệ thống chiếu sáng ứng dụng công nghệ LED hoàn toàn với cụm đèn Crystalized, tích hợp dải định vị ban ngày và đèn báo rẽ dạng dòng chảy mượt mà. Đèn pha hỗ trợ tự động bật/tắt và tự động điều chỉnh chiếu xa/chiếu gần. Thân xe dập nổi các đường gân khí động học, vòm bánh xe ốp nhựa đen khỏe khoắn kết hợp bộ mâm 18 inch. Phía sau xe, cụm đèn hậu LED thanh mảnh đi kèm cánh lướt gió, ăng-ten vây cá và tính năng mở cốp rảnh tay tiện ích.

Không gian nội thất thực dụng và tiện nghi

Bên trong cabin, xe mang phong cách thiết kế gọn gàng với chất liệu da cao cấp điểm xuyết đường chỉ khâu tương phản. Ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau có thể gập tỷ lệ 60:40 và ngả lưng linh hoạt, giúp tối ưu dung tích khoang hành lý lên tới 487 lít.

Khu vực điều khiển trung tâm được nâng cấp với bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch hiển thị sắc nét. Màn hình cảm ứng giải trí trung tâm có kích thước 9 inch trên bản 1.8V và nâng lên 10,1 inch trên bản 1.8HEV, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Ngoài ra, xe trang bị điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử kèm tính năng giữ phanh tự động, sạc không dây và kính trần toàn cảnh trên bản hybrid.

Hệ truyền động linh hoạt và khả năng tiết kiệm vượt trội

Về sức mạnh vận hành, Toyota mang đến hai tùy chọn cấu hình động cơ kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước FWD:

Phiên bản 1.8V: Động cơ xăng 2ZR-FE dung tích 1.798 cc, sản sinh công suất tối đa 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp đạt 7,55 lít/100 km.

Phiên bản 1.8HEV: Động cơ xăng 2ZR-FXE 1.8L (97 mã lực, 142 Nm) kết hợp cùng mô-tơ điện công suất 72 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của biến thể này chỉ khoảng 3,67 lít/100 km đường hỗn hợp và đạt 3,01 lít/100 km trong môi trường đô thị.

Công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense

Hệ thống an toàn là một trong những điểm mạnh cốt lõi của dòng SUV này. Cả hai phiên bản đều sở hữu gói bảo vệ tiêu chuẩn gồm 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera 360 độ.

Đặc biệt, gói công nghệ Toyota Safety Sense bổ sung các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo lệch làn đường (LDA), hỗ trợ giữ làn đường (LTA) và đèn chiếu xa tự động thích ứng (AHB). Những trang bị này giúp tối ưu khả năng quan sát và bảo vệ hành khách toàn diện trên mọi hành trình.