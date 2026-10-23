Đánh giá xe Mazda3 2026: Chi tiết giá lăn bánh, thông số kỹ thuật và gói an toàn i-Activsense

Mazda3 là mẫu xe nổi bật trong phân khúc sedan và hatchback cỡ C tại thị trường Việt Nam. Được THACO lắp ráp và phân phối trong nước, mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với các tên tuổi như KIA K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis và Honda Civic nhờ sự kết hợp giữa thiết kế trau chuốt, trang bị tiện nghi phong phú và chi phí sở hữu hợp lý.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính Mazda3

Mẫu xe phân phối 2 biến thể gồm Sedan (các màu Đỏ, Xám, Trắng) và Hatchback Sport (các màu Đỏ, Xám, Xanh, Trắng). Mức giá niêm yết dao động từ 569 đến 719 triệu đồng tùy theo phiên bản và cấu hình trang bị.

*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại thực tế từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào địa phương đăng ký.

Thiết kế Kodo tinh giản và thông số kích thước

Mazda3 sở hữu ngôn ngữ thiết kế Kodo thế hệ mới với phong cách thanh thoát và đậm chất thể thao. So với thế hệ trước, chiều dài tổng thể tăng thêm 80 mm, trục cơ sở nới rộng thêm 25 mm lên mức 2.725 mm. Đồng thời, trọng tâm xe được hạ thấp 10 mm trên bản sedan và 30 mm trên bản hatchback, mang lại dáng vẻ đầm chắc hơn.

Cụm đèn pha và đèn hậu LED được vuốt mảnh sắc sảo. Trên phiên bản Premium cao cấp, hệ thống đèn chiếu sáng còn được bổ sung tính năng tự động mở rộng góc chiếu khi vào cua và đèn pha LED thích ứng thông minh.

Dàn chân của xe sử dụng mâm hợp kim kích thước 16 inch hoặc 18 inch tùy phiên bản cấu hình, tôn thêm vẻ năng động khi nhìn từ phương ngang.

Không gian nội thất và tiện nghi cao nghiêng về người lái

Khoang cabin của Mazda3 được thiết kế theo triết lý lấy người lái làm trung tâm, khu vực táp-lô và bảng điều khiển trung tâm được sắp đặt hướng nhẹ về bên trái giúp tối ưu hóa thao tác điều khiển.

Nội thất bọc da cao cấp với nhiều tùy chọn màu Trắng hoặc Đỏ tùy phiên bản, riêng bản Deluxe trang bị ghế nỉ. Điểm nhấn trung tâm là màn hình thông tin giải trí 8,8 inch hỗ trợ đầy đủ kết nối USB, AUX, Bluetooth, đi kèm điều hòa tự động 2 vùng độc lập, khởi động nút bấm và gương chiếu hậu chống chói tự động. Phiên bản 1.5L Premium và bản động cơ 2.0L còn trang bị màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD.

Hệ truyền động SkyActiv-G và cảm giác vận hành

Mazda3 trang bị khối động cơ xăng SkyActiv-G phun xăng trực tiếp. Bản dung tích 1.5L sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 146 Nm tại 3.500 vòng/phút. Phiên bản 2.0L cho công suất 153 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Cả hai đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD.

Bảng thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của Mazda3

Hệ thống an toàn chủ động i-Activsense cao cấp

Về mặt an toàn bị động và tiêu chuẩn, xe được trang bị hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hệ thống phát tín hiệu khẩn cấp ESS, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, cảm biến sau, camera lùi, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động và 7 túi khí.

Đáng chú ý, gói an toàn chủ động i-Activsense nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro với các tính năng vượt trội: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh chủ động thông minh SBS, kiểm soát và giữ làn đường LAS, cảnh báo chệch làn đường LDWS, hệ thống cảnh báo điểm mù BSM và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA.

Nhận định tổng quan về Mazda3

Mazda3 là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe có thiết kế cuốn hút, hoàn thiện cabin tinh xảo, cảm giác cầm lái chính xác và hệ thống hỗ trợ lái thông minh. Tuy nhiên, người dùng cần cân nhắc một số hạn chế như không gian hàng ghế sau còn khá hẹp, thiếu cửa gió điều hòa phía sau, khả năng cách âm ở mức trung bình và dung tích cốp bản hatchback tương đối khiêm tốn (334 lít).