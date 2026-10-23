Đánh giá xe Mazda3 2026: Cập nhật giá bán lăn bánh mới nhất và trang bị công nghệ nổi bật

Tại thị trường Việt Nam, Mazda3 tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc sedan và hatchback hạng C nhờ sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ thiết kế thời thượng, hàm lượng trang bị phong phú và chi phí sở hữu dễ tiếp cận. Xe được THACO lắp ráp trong nước và phân phối với hai biến thể sedan cùng hatchback (Sport), cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như KIA K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis và Honda Civic.

Biến thể Mazda3 sedan mang đến 3 lựa chọn màu ngoại thất gồm Đỏ, Xám và Trắng. Trong khi đó, biến thể Mazda3 hatchback bổ sung thêm tùy chọn màu Xanh bên cạnh 3 tông màu tương tự bản sedan.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda3 mới nhất

Mức giá khởi điểm của Mazda3 được đánh giá là giàu sức cạnh tranh trong phân khúc xe hạng C. Dưới đây là bảng giá niêm yết cùng dự toán chi phí lăn bánh cho từng phiên bản tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành khác:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại cụ thể tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực đăng ký cũng như trang bị kèm theo.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Mazda3

Khung gầm và kích thước của Mazda3 được tối ưu nhằm đảm bảo độ linh hoạt khi di chuyển trong đô thị, đồng thời duy trì sự đầm chắc ở tốc độ cao.

Ngôn ngữ thiết kế KODO và ngoại thất đậm chất thể thao

So với thế hệ tiền nhiệm, Mazda3 đã gia tăng thêm 80 mm chiều dài tổng thể và hạ thấp trọng tâm từ 10 mm trên bản sedan đến 30 mm trên bản hatchback. Trục cơ sở của cả hai biến thể đều được kéo dài thêm 25 mm, đạt mức 2.725 mm, tạo nên tỷ lệ thân xe thanh thoát và năng động hơn rõ rệt.

Hệ thống chiếu sáng của Mazda3 được vuốt mỏng tinh tế, sử dụng công nghệ LED hoàn toàn. Riêng bản cao cấp Premium sở hữu tính năng mở rộng góc chiếu chủ động khi vào cua và công nghệ đèn pha LED thích ứng thông minh.

Ở khu vực thân xe, bộ mâm hợp kim được phân chia rõ nét theo cấu hình động cơ: bản động cơ 2.0L đi kèm mâm hợp kim 18 inch, trong khi các bản 1.5L sử dụng kích thước mâm 16 hoặc 18 inch tùy thuộc từng phiên bản.

Không gian cabin hướng trọn về người lái

Bước vào nội thất, khu vực táp-lô của Mazda3 tiếp tục thể hiện tinh thần thiết kế tối giản nhưng tập trung tối đa cho người điều khiển. Bảng điều khiển trung tâm hơi tràn nhẹ về bên trái giúp các thao tác kiểm soát trở nên trực quan.

Không gian khoang lái mang đến tùy chọn phối màu Trắng hoặc Đỏ tùy thuộc biến thể. Ghế ngồi bọc da cao cấp được trang bị trên phần lớn các phiên bản, trong khi bản tiêu chuẩn Deluxe sử dụng chất liệu nỉ. Trên bản 1.5L Premium và biến thể 2.0L, người lái được hỗ trợ thêm màn hình hiển thị kính lái HUD.

Tiện nghi giải trí bao gồm màn hình trung tâm 8,8 inch, hỗ trợ kết nối USB, AUX, Bluetooth, hệ thống kiểm soát hành trình, điều hòa tự động hai vùng độc lập, nút bấm khởi động cùng gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động.

Khả năng vận hành và hiệu suất động cơ Skyactiv-G

Mazda3 tại Việt Nam phân phối hai tùy chọn động cơ xăng Skyactiv-G phun trực tiếp:

Động cơ 1.5L sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 146 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Động cơ 2.0L cung cấp công suất 153 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm.

Cả hai khối động cơ đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD, mang lại cảm giác chuyển số mượt mà, phản hồi chân ga nhạy bén cùng vô-lăng đầm chắc, chuẩn xác ở nhiều dải vận tốc.

Công nghệ an toàn chủ động i-Activsense vượt trội

Trang bị an toàn thụ động và chủ động tiêu chuẩn trên mẫu xe hạng C này bao gồm phanh ABS, EBD, BA, hệ thống tín hiệu khẩn cấp ESS, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, camera lùi, cảm biến lùi, phanh tay điện tử có giữ phanh tự động và hệ thống 7 túi khí bảo vệ toàn diện.

Điểm nhấn đáng giá trên các phiên bản cao cấp chính là gói an toàn thông minh i-Activsense với các tính năng vượt trội như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh chủ động thông minh SBS, kiểm soát và giữ làn đường LAS, cảnh báo chệch làn đường LDWS, cảnh báo điểm mù BSM cùng cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA.

Đánh giá tổng quan ưu và nhược điểm

Nhìn chung, Mazda3 là lựa chọn hàng đầu cho nhóm khách hàng trẻ tuổi hoặc gia đình nhỏ nhờ thiết kế thời trang bắt mắt, cabin hoàn thiện tinh tế, tầm quan sát rộng ít điểm mù và cảm giác lái thú vị. Tuy vậy, người dùng cũng cần lưu ý một số hạn chế như không gian hàng ghế sau chưa có cửa gió điều hòa riêng, dung tích khoang hành lý bản hatchback tương đối khiêm tốn ở mức 334 lít và khả năng cách âm tổng thể còn cần cải thiện thêm.