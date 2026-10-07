Đánh giá xe Mazda2 2026 sedan và hatchback: Chi tiết thông số kỹ thuật cùng giá lăn bánh

Mazda2 2026 tiếp tục là đại diện tiêu biểu của thương hiệu Nhật Bản trong phân khúc xe hạng B tại thị trường Việt Nam. Được THACO phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu xe mang đến hai cấu hình thân xe gồm sedan 4 cửa và hatchback 5 cửa (Sport), đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị với phong cách thiết kế thời trang cùng hàm lượng trang bị vượt trội.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính Mazda2 2026

Ở thế hệ hiện hành, Mazda2 cung cấp các tùy chọn phiên bản từ tiêu chuẩn đến cao cấp, cạnh tranh trực tiếp cùng Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent. Dưới đây là bảng giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính tham khảo tại các địa phương:

Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi thực tế tại hệ thống đại lý phân phối.

Ngôn ngữ thiết kế KODO và diện mạo đô thị

Mazda2 2026 phát triển dựa trên triết lý thiết kế KODO đặc trưng, mang đến diện mạo trau chuốt và sống động. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe đạt 4.340 x 1.695 x 1.470 mm, trục cơ sở 2.570 mm cùng khoảng sáng gầm xe 140 mm. Bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 4,7 m giúp xe dễ dàng xoay xở trong các không gian chật hẹp.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn kết hợp các họa tiết kim loại chìm nổi khối, viền mạ crom kéo dài sang cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED hiện đại. Trên phiên bản cao cấp nhất, hệ thống đèn thích ứng ALH hỗ trợ tự động cân bằng và điều chỉnh luồng sáng thông minh. Dọc thân xe, xe trang bị mâm hợp kim 5 chấu kép kích thước 15 inch trên bản tiêu chuẩn và 16 inch trên các bản cao cấp. Cản sau được tinh chỉnh đẩy cao, kết hợp đèn phản quang và cụm đèn hậu LED tạo vẻ liền mạch, vững chãi.

Không gian nội thất tối giản và tiện nghi công nghệ

Khoang cabin của Mazda2 2026 duy trì phong cách bài trí hướng về người lái, sử dụng chất liệu hoàn thiện chỉn chu trong tầm giá. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp các phím điều khiển hệ thống âm thanh, đàm thoại rảnh tay và lẫy chuyển số thể thao.

Khu vực táp-lô bố trí màn hình cảm ứng 7 inch trung tâm kết nối qua hệ thống Mazda Connect với núm xoay điều khiển tiện lợi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn. Dàn âm thanh 6 loa mang lại trải nghiệm giải trí sống động trên các phiên bản Luxury và Premium.

Hệ thống ghế ngồi được phát triển theo kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture nhằm cố định cột sống ở tư thế tự nhiên, hạn chế mỏi mệt trên cung đường dài. Phiên bản Premium được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD cùng điều hòa tự động.

Hệ truyền động SkyActiv-G và cảm giác vận hành

Cung cấp sức mạnh cho Mazda2 2026 là động cơ xăng SkyActiv-G 1.5L hút khí tự nhiên, phun xăng trực tiếp với dung tích xi-lanh 1.496 cc. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Đáng chú ý, hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) được trang bị tiêu chuẩn, tự động can thiệp vào mô-men xoắn động cơ và hệ thống phanh khi vào cua, giúp xe duy trì quỹ đạo ổn định, giảm thiểu chuyển động lắc ngang của hành khách.

Công nghệ an toàn chủ động i-Activsense

Bên cạnh các trang bị an toàn cơ bản như phanh ABS, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA và hệ thống 6 túi khí trên các bản cao cấp, Mazda2 2026 nổi bật nhờ gói công nghệ i-Activsense.

Gói hỗ trợ lái chủ động này bao gồm: cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), cảnh báo lệch làn đường (LDWS), hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước và sau (SCBS F&R), cùng hệ thống nhắc nhở người lái tập trung (DAA).

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Đánh giá chung

Nhìn chung, Mazda2 2026 giữ vững ưu thế về mặt thẩm mỹ, độ hoàn thiện chi tiết, danh sách tiện nghi và công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc B. Tuy vậy, mẫu xe vẫn tồn tại một số điểm trừ như không gian hàng ghế thứ hai tương đối hạn chế đối với người lớn trên những hành trình xa, thiếu vắng bệ tỳ tay trung tâm và khả năng cách âm ở dải tốc độ cao chưa thực sự xuất sắc.