Đánh giá xe Mazda CX-5 2026: Bảng giá lăn bánh mới nhất cùng nâng cấp vận hành vượt trội

Kể từ khi xuất hiện lần đầu trên thị trường toàn cầu vào năm 2012 để thay thế các tiền nhiệm CX-7 và Tribute, Mazda CX-5 đã nhanh chóng khẳng định vị thế trụ cột của thương hiệu Nhật Bản. Tại thị trường Việt Nam, mẫu CUV cỡ C này được THACO phân phối và lắp ráp trực tiếp tại Quảng Nam, liên tục nắm giữ ngôi vương doanh số phân khúc trong nhiều năm liên tiếp nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế, hàm lượng trang bị công nghệ và mức giá tiếp cận hợp lý so với các đối thủ như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Toyota Corolla Cross.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda CX-5 cập nhật

Bước sang giai đoạn mới, Mazda CX-5 tiếp tục đem đến lợi thế cạnh tranh rất lớn nhờ phổ giá trải rộng, phục vụ đa dạng nhu cầu từ bản tiêu chuẩn đến các biến thể cao cấp cá nhân hóa. Dưới đây là biểu giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tham khảo:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại thực tế tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị của từng phiên bản.

Ngôn ngữ thiết kế KODO thể thao và hiện đại

Mazda CX-5 tiếp tục phát huy ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng, chú trọng vào những đường nét thanh thoát nhưng tràn đầy năng lượng. Điểm mới dễ nhận thấy ở phần đầu xe là cụm lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong mở rộng thêm 10 mm, thay thế cho dạng thanh ngang truyền thống. Viền crôm sáng bóng nối liền cụm đèn pha LED vuốt mảnh, tạo chiều sâu thị giác ấn tượng.

Đèn định vị ban ngày và cản trước cũng được tái thiết kế theo hướng góc cạnh hơn. Thân xe tạo điểm nhấn bằng bộ mâm hợp kim 19 inch đa chấu sơn màu khói xám khỏe khoắn, đi cùng bộ lốp 225/55 R19 tối ưu cho cả khả năng bám đường lẫn tính thẩm mỹ.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED đồ họa mới được chau chuốt tinh tế hơn. Khu vực cản sau thu gọn kết hợp cụm ống xả kép mang đậm phong cách thể thao, giúp tổng thể đuôi xe trở nên gọn gàng và cân đối.

Không gian nội thất thực dụng và giàu tiện nghi

Khoang cabin của Mazda CX-5 duy trì triết lý lấy người lái làm trung tâm với độ hoàn thiện chỉn chu nhờ các chi tiết ốp gỗ và mạ crôm cao cấp. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp đầy đủ các phím điều khiển chức năng, đi cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số sắc nét hỗ trợ quan sát trực quan.

Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị ghế bọc da tiêu chuẩn. Ghế lái chỉnh điện tích hợp bộ nhớ vị trí trên bản cao, hàng ghế thứ hai gập linh hoạt theo tỷ lệ 4:2:4 giúp việc mở rộng thể tích khoang chứa đồ 442 lít trở nên thuận tiện khi chuyên chở hành lý cồng kềnh.

Danh sách tiện nghi nổi bật bao gồm hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau, màn hình hiển thị kính lái HUD, gương chiếu hậu trung tâm chống chói tràn viền, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, cửa sổ trời chỉnh điện và hệ thống âm thanh 10 loa Bose cao cấp trên các bản Premium.

Khả năng vận hành và công nghệ hỗ trợ lái

Mazda CX-5 cung cấp hai tùy chọn cấu hình động cơ xăng SkyActiv-G hút khí tự nhiên đã qua tinh chỉnh, gia tăng khoảng 15% hiệu suất đốt nhiên liệu và mô-men xoắn ở dải tốc độ thấp:

Động cơ SkyActiv-G 2.0L: Cho công suất tối đa 154 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hệ dẫn động cầu trước FWD.

Động cơ SkyActiv-G 2.5L: Sản sinh công suất cực đại 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 vòng/phút, trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Cả hai biến thể động cơ đều kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp 6AT. Điểm sáng về mặt cơ khí là công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), can thiệp chủ động vào cả mô-men xoắn động cơ lẫn hệ thống phanh nhằm ổn định thân xe khi vào cua và chuyển làn ở tốc độ cao.

Hệ thống an toàn chủ động i-Activsense

Bên cạnh các trang bị an toàn bị động tiêu chuẩn gồm 6 túi khí, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, điểm giá trị nhất trên CX-5 nằm ở gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsense. Gói này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo chệch làn đường LDW, hỗ trợ giữ làn LAS, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, đèn thích ứng thông minh ALH và camera quan sát 360 độ.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Đánh giá tổng quan

Mazda CX-5 tiếp tục giữ vững vị thế là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc CUV đô thị nhờ ngoại hình bắt mắt, trải nghiệm lái đầm chắc, khả năng cách âm được cải thiện cùng hàm lượng công nghệ an toàn vượt trội trong tầm giá. Dù dung tích khoang hành lý 442 lít có phần khiêm tốn so với một vài đối thủ cùng hạng, mức giá bán cạnh tranh và độ tin cậy từ hệ thống phân phối THACO vẫn giúp mẫu xe duy trì sức hút bền bỉ trên thị trường.