Đánh giá xe Mazda CX-30 Luxury và Premium 2026: Thông số kỹ thuật, trang bị và giá lăn bánh

Mazda CX-30 là mẫu crossover đô thị được định vị nằm giữa Mazda CX-3 và Mazda CX-5, đại diện cho phân khúc SUV cỡ B+. Mẫu xe này hướng tới tệp khách hàng tìm kiếm sự linh hoạt, thiết kế đậm chất thể thao cùng mức giá tiếp cận dễ chịu hơn so với đàn anh CX-5. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Mazda CX-30 phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản: 2.0L Luxury và 2.0L Premium, đi kèm ba tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm đỏ, xanh và trắng.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính Mazda CX-30

Mẫu SUV đô thị cỡ B+ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Corolla Cross, KIA Seltos, Hyundai Kona và Honda HR-V. Mức giá niêm yết và lăn bánh tạm tính cho từng phiên bản được cập nhật như sau:

Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi thực tế tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực cụ thể cũng như trang bị riêng biệt của xe.

Ngôn ngữ thiết kế KODO tinh giản và hiện đại

Mazda CX-30 2026 mang đậm triết lý thiết kế KODO thế hệ mới, vận dụng tinh thần mỹ thuật “Less is more” nhằm tạo ra vẻ ngoài thanh thoát nhưng sắc sảo. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.395 x 1.795 x 1.540 mm, đi cùng chiều dài cơ sở 2.655 mm và khoảng sáng gầm xe 175 mm, mang lại bán kính vòng quay tối thiểu 5,3 m hỗ trợ xoay xở linh hoạt trong đô thị.

Phần đầu xe gây ấn tượng với mặt ca-lăng họa tiết tổ ong sơn đen bóng, trung tâm gắn logo Mazda dạng 3D nổi bật. Đường viền mạ crôm vuốt dài sang hai bên, liền mạch với cụm đèn pha LED thanh mảnh. Thân xe được nhấn mạnh bằng những đường gân dập nổi cơ bắp, kết hợp bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế cánh hoa 5 chấu kép bọc trong lốp 215/55 R18. Cột D thoải dần về phía sau mô phỏng phong cách coupe thể thao, đồng thời tối ưu hóa không gian chứa đồ phía sau.

Khu vực đuôi xe được xây dựng theo phong cách đối xứng nhằm tạo cảm giác đầm chắc và bệ vệ của một chiếc SUV thực thụ. Điểm nhấn là cụm đèn hậu LED dạng elip đặc trưng mang dấu ấn nhận diện thương hiệu rõ nét.

Không gian nội thất cao cấp và danh sách tiện nghi

Khoang cabin của Mazda CX-30 2026 duy trì chuẩn mực hoàn thiện cao với toàn bộ ghế ngồi bọc da kết hợp các đường chỉ khâu tương phản tinh tế. Bảng táp-lô được bố trí gọn gàng, hướng thẳng về người lái, đặt trọng tâm vào màn hình trung tâm kích thước 8,8 inch hỗ trợ đầy đủ các kết nối Apple CarPlay, Android Auto, USB và Bluetooth.

Vô-lăng của xe là loại 3 chấu bọc da kết hợp viền kim loại, tích hợp các phím chức năng điều khiển hành trình và hệ thống giải trí. Về mặt tiện nghi, Mazda CX-30 được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử tích hợp chức năng Auto Hold, cửa sổ trời, cốp sau đóng/mở chỉnh điện, màn hình hiển thị kính lái HUD màu và gương chiếu hậu chống chói tự động có nhớ vị trí.

Dung tích khoang hành lý đạt 430 lít ở trạng thái tiêu chuẩn và có thể mở rộng lên tới 1.406 lít khi gập hàng ghế sau, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chở đồ cho những chuyến hành trình dài.

Hiệu năng vận hành từ động cơ Skyactiv-G 2.0L

Cung cấp sức mạnh cho cả hai phiên bản Mazda CX-30 2026 là khối động cơ xăng hút khí tự nhiên Skyactiv-G dung tích 2,0 lít (1.988 cc), ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp. Động cơ sản sinh công suất tối đa 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Hệ truyền động kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Người lái có thể tùy chọn chế độ lái thể thao Sport để nâng cao độ phản hồi chân ga. Xe cũng tích hợp sẵn hệ thống kiểm soát gia tốc GVC và hệ thống ngắt động cơ tạm thời i-stop nhằm nâng cao tính êm ái cũng như tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Hệ thống treo trước dạng độc lập McPherson kết hợp thanh cân bằng, trong khi treo sau là dạng thanh xoắn.

Hệ thống an toàn chủ động i-Activsense vượt trội

Bên cạnh cấu trúc khung xe chắc chắn, Mazda CX-30 phiên bản 2.0L Premium được trang bị gói an toàn chủ động i-Activsense cao cấp. Gói này quy tụ loạt công nghệ hỗ trợ lái gồm:

Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDWS)

Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LAS)

Kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp radar (MRCC)

Cảnh báo điểm mù (BSM)

Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA)

Hỗ trợ phanh thông minh phía trước (SBS)

Hỗ trợ điều chỉnh chế độ đèn pha (HBC) và mở rộng góc chiếu theo góc đánh lái (AFS)

Ngoài ra, cả hai phiên bản đều sở hữu trang bị an toàn tiêu chuẩn dồi dào bao gồm 7 túi khí, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước/sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và cân bằng điện tử DSC.

Bảng thông số kỹ thuật Mazda CX-30 2026

Đánh giá chung: Ưu điểm và hạn chế

Mazda CX-30 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV đô thị nhờ phong cách thiết kế thời thượng, chất liệu nội thất hoàn thiện chỉn chu cùng hàm lượng công nghệ an toàn hàng đầu. Tuy nhiên, xe vẫn tồn tại một số điểm trừ như phần ốp nhựa nhám bao quanh thân xe có diện tích khá lớn, mức giá khởi điểm còn cao so với mặt bằng chung xe hạng B, cùng với không gian để chân ở hàng ghế sau chỉ đạt khoảng 100 cm, có thể mang lại cảm giác chật chội đối với hành khách cao trên 1,70 m.