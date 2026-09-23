Đánh giá xe Hyundai Accent 2026 bản 1.5 AT Cao cấp: Đột phá thiết kế và gói an toàn SmartSense

Sau nhiều năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc sedan cỡ B. Bước sang thế hệ thứ 6, mẫu xe của TC Motor lột xác toàn diện từ nền tảng khung gầm, ngôn ngữ tạo hình cho đến chuỗi giá trị công nghệ, mang đến sức ép lớn lên các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios, Honda City hay Mazda2.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Accent tháng 9/2026

Bước sang tháng 9/2026, Hyundai Accent được các đại lý triển khai chương trình ưu đãi lớn với mức giảm cao nhất lên đến 89 triệu đồng tùy phiên bản. Xe tiếp tục được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước với 7 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm đen, vàng cát, trắng, xanh dương, bạc, đỏ tươi và ghi vàng.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại trực tiếp tại đại lý và có thể thay đổi tùy điều kiện thực tế.

Ngôn ngữ tạo hình Sensuous Sportiness sắc sảo

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của Hyundai Accent lần lượt đạt 4.535 x 1.765 x 1.485 mm, khoảng sáng gầm xe ở mức 165 mm. Đáng chú ý, chiều dài cơ sở được nới rộng thêm 70 mm, đạt 2.670 mm, đưa Accent trở thành một trong những mẫu xe có kích thước lớn bậc nhất phân khúc sedan hạng B hiện nay.

Đầu xe tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ dải đèn LED định vị ban ngày trải dài liền mạch theo toàn bộ chiều rộng nắp ca-pô. Cụm đèn chiếu sáng full LED được bố trí hạ thấp, ăn nhập trực tiếp vào cấu trúc lưới tản nhiệt sơn tối màu. Thân xe sở hữu nhiều đường gân dập nổi sắc lẹm, kết hợp trần xe vuốt nhẹ kiểu fastback. Gương chiếu hậu tích hợp chức năng chỉnh, gập điện, sấy kính và đèn báo rẽ. Mâm xe có kích thước 15 hoặc 16 inch tùy phiên bản, trong đó bản Cao cấp dùng bộ mâm 16 inch 5 chấu thiết kế phay bóng thể thao.

Đuôi xe cũng được làm mới hoàn toàn với cụm đèn hậu LED tạo hình chữ L ngược mỏng mảnh nối liền hai bên hông. Cản sau tích hợp bộ khuếch tán gió giả lập cùng ốp chrome bóng bẩy, mang đến phong cách trẻ trung và năng động cho mẫu sedan.

Khoang lái hướng tới người điều khiển

Không gian nội thất của Hyundai Accent thế hệ mới lấy cảm hứng từ đàn anh Elantra với thiết kế liền khối và tập trung tối đa vào vị trí người lái. Khu vực táp-lô bố trí theo phương ngang, mở rộng tầm nhìn và tối ưu hóa thao tác người dùng.

Trung tâm cabin là màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, tích hợp bản đồ dẫn đường phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Hệ thống âm thanh 6 loa mang lại trải nghiệm sống động trên hai bản Đặc biệt và Cao cấp. Danh sách trang bị còn bao gồm sạc không dây chuẩn Qi, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, cổng sạc Type-C, cốp điện thông minh và chức năng khởi động xe từ xa.

Ghế ngồi bọc da cao cấp trên bản cao nhất, đặc biệt có tính năng làm mát hàng ghế trước – trang bị độc nhất trong phân khúc cỡ B. Hàng ghế sau hỗ trợ gập tỷ lệ 60:40 trên phiên bản Đặc biệt để tăng không gian khoang hành lý khi cần thiết.

Hiệu năng động cơ Smartstream G1.5 mới

Hyundai Accent trang bị khối động cơ xăng Smartstream G dung tích 1,5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp (6MT) hoặc hộp số biến thiên thông minh iVT.

Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình hỗn hợp theo công bố dao động từ 5,76 đến 5,89 lít/100 km tùy từng phiên bản. Hệ thống vô-lăng trợ lực điện biến thiên theo dải tốc độ kết hợp lẫy chuyển số thể thao mang lại cảm giác phản hồi nhạy bén và mượt mà khi di chuyển trong đô thị cũng như trên cao tốc.

Gói công nghệ an toàn SmartSense vượt cấp

Bên cạnh các trang bị an toàn nền tảng như phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, khởi hành ngang dốc HAC và hệ thống 6 túi khí, Hyundai Accent bản 1.5 AT Cao cấp còn ghi điểm mạnh mẽ nhờ gói an toàn chủ động SmartSense.

Hệ thống này tích hợp hàng loạt tính năng hỗ trợ tiên tiến: hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA), hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA), hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn (LFA & LKA), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCCA), đèn pha thích ứng tự động (AHB), cảnh báo mở cửa an toàn và cảnh báo tài xế mất tập trung.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các phiên bản

Đánh giá tổng quan

Với mức giá niêm yết từ 439 triệu đến 569 triệu đồng cùng chính sách ưu đãi mạnh tay trong tháng 9/2026, Hyundai Accent giữ vững sức hấp dẫn nhờ thiết kế trẻ trung, động cơ 1,5 lít vận hành bền bỉ và hàm lượng công nghệ phong phú. Dù một số chi tiết nhựa bên trong cabin còn mang cảm giác cơ bản và khoảng để chân phía sau cần cải thiện thêm cho hành khách có vóc dáng lớn, Accent thế hệ mới vẫn là lựa chọn sedan đô thị toàn diện cho nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ.