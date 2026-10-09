Đánh giá xe Ford Territory 2026 mới nhất: Mức giá lăn bánh, tiện nghi và thông số kỹ thuật

Ford Territory là mẫu xe gầm cao cỡ C được phát triển dựa trên sự hợp tác giữa Ford và JMC, chính thức ra mắt toàn cầu từ năm 2018 trước khi cập bến thị trường Việt Nam vào tháng 10/2022. Với lợi thế lắp ráp trong nước, không gian rộng rãi cùng mức giá dễ tiếp cận, Territory nhanh chóng trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Sportage và Mazda CX-5.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Ford Territory tháng 10/2026

Bước sang tháng 10/2026, Ford Territory tiếp tục được áp dụng nhiều chính sách kích cầu mạnh mẽ. Đáng chú ý, phiên bản Trend được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, trong khi các phiên bản cao hơn nhận mức giảm trực tiếp 58 triệu đồng cùng quà tặng nâng cấp logo phát sáng.

*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại từng đại lý và có thể thay đổi tùy trang bị cụ thể.

Diện mạo thể thao và đậm chất khí động học

Ford Territory 2026 mang ngôn ngữ thiết kế cơ bắp, hiện đại với số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.935 x 1.706 mm, trục cơ sở 2.726 mm cùng khoảng sáng gầm 190 mm. Thông số chiều rộng vượt trội giúp chiếc xe tạo ấn tượng bệ vệ khi di chuyển trên đường phố.

Khu vực đầu xe gây chú ý nhờ cụm đèn định vị dạng răng nanh sắc sảo kết hợp lưới tản nhiệt mạ chrome dạng nan ngang thanh lịch. Thiết kế này không chỉ nâng cao yếu tố thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa luồng gió làm mát khoang động cơ. Dọc thân xe là những đường dập nổi dứt khoát, đi kèm bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch hoặc 19 inch hỗ trợ tản nhiệt phanh hiệu quả.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED đồ họa 3D thanh mảnh đồng bộ cùng cản sau ốp nhựa đen khỏe khoắn, hoàn thiện phong cách thể thao đặc trưng của các dòng xe gầm cao thương hiệu Mỹ.

Khoang lái công nghệ và sự thực dụng hàng đầu

Bên trong khoang lái, táp-lô được thiết kế tinh giản tối đa theo phương ngang, nổi bật với hệ thống màn hình đôi 12,3 inch đặt chung trên một mặt kính liền khối. Màn hình giải trí tương thích Apple CarPlay và Android Auto không dây, mang lại trải nghiệm tương tác liền mạch cho người dùng.

Hệ thống kết nối FordPass cho phép người điều khiển khóa hoặc mở xe từ xa, khởi động làm mát cabin trước khi bước vào xe và tra cứu trạng thái vận hành trực tiếp qua điện thoại thông minh. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da êm ái, trong đó bản Titanium X sở hữu da cao cấp tích hợp hệ thống làm mát hàng ghế trước và ghế lái chỉnh điện 10 hướng.

Hàng ghế thứ hai của Territory được đánh giá cao nhờ sàn xe phẳng hoàn toàn, tạo sự thoải mái cho cả ba vị trí ngồi. Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 448 lít và dễ dàng mở rộng lên đến 1.422 lít khi gập phẳng hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh, núm xoay chuyển số điện tử, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và hơn 20 hộc chứa đồ tiện dụng.

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn chủ động

Sức mạnh của Ford Territory 2026 đến từ khối động cơ xăng tăng áp EcoBoost 1.5L, sản sinh công suất tối đa 158 mã lực tại 5.400–5.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 248 Nm tại 1.500–3.500 vòng/phút. Hộp số tự động 7 cấp truyền động lực đến hai bánh trước (FWD), phối hợp cùng 4 chế độ vận hành gồm Tiết kiệm (Eco), Bình thường (Normal), Thể thao (Sport) và Đồi núi (Mountain).

Về mặt an toàn, xe được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn trung tâm, phanh chủ động giảm thiểu va chạm và hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Hệ thống camera 360 độ cùng 6 túi khí trên các phiên bản cao cấp mang đến sự bảo vệ toàn diện cho mọi hành khách.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Đánh giá chung

Ford Territory 2026 là lựa chọn rất đáng cân nhắc trong phân khúc SUV cỡ C nhờ phong cách thiết kế thời thượng, không gian ngồi thực sự rộng rãi và hàm lượng trang bị vượt tầm giá. Dù chưa có tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian và lẫy chuyển số vô-lăng, mẫu xe vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển gia đình linh hoạt và kinh tế.