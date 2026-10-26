Đánh giá xe Ford Ranger 2026: Giá bán lăn bánh, ưu đãi và sức mạnh vận hành bản Wildtrak

Ford Ranger 2026 tiếp tục khẳng định vị trí vững chắc trong nhóm bán tải cỡ trung tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế cơ bắp, bổ sung trang bị tiện nghi hiện đại cùng các gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn trong tháng 10/2026, nổi bật là chính sách ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho phiên bản động cơ 3.0L.

Tại thị trường trong nước, mẫu xe lắp ráp mang thương hiệu Mỹ này đối đầu trực tiếp cùng các tên tuổi kỳ cựu gồm Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Toyota Hilux, Nissan Navara và Isuzu D-Max. Xe mang đến 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm: Bạc, Ghi Ánh Thép, Đen, Xanh Dương, Trắng, Nâu Ánh Kim, Đỏ Cam và Vàng Luxe dành riêng cho bản Wildtrak.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Ford Ranger tháng 10/2026

Dưới đây là bảng giá niêm yết và mức giá lăn bánh tạm tính của các phiên bản Ford Ranger ghi nhận trong tháng 10/2026 tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành khác:

*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Ngoại hình cơ bắp đậm chất bán tải Mỹ

Ford Ranger 2026 sở hữu nền tảng khung gầm mở rộng, đem lại vóc dáng bề thế với kích thước dài x rộng x cao lần lượt đạt 5.362 x 1.918 x 1.875 mm trên các bản cao cấp, chiều dài cơ sở 3.270 mm và khoảng sáng gầm xe 235 mm.

Diện mạo phía trước tạo điểm nhấn bằng lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn đen mạnh mẽ, liền mạch với cụm đèn định vị tạo hình chữ C đặc trưng. Trên phiên bản Wildtrak, hệ thống chiếu sáng trang bị đèn LED Matrix thông minh với tính năng tự động cân bằng góc chiếu và điều chỉnh cường độ chùm sáng theo điều kiện vận hành.

Cản trước được tái cấu trúc đầm chắc, kết hợp cùng các vòm bánh xe cơ bắp và những đường gân dập nổi sắc nét chạy dọc thân xe. Khu vực đuôi xe bổ sung đèn hậu LED tinh chỉnh hiện đại, trong khi kích thước thùng chở hàng được mở rộng tối đa nhằm tối ưu khả năng chuyên chở hàng hóa cồng kềnh.

Không gian cabin số hóa và giàu tiện nghi

Nội thất của Ford Ranger thế hệ mới thay đổi toàn diện với phong cách thiết kế gọn gàng, tinh tế và ứng dụng nhiều chất liệu hoàn thiện cao cấp. Bảng táp-lô phẳng kết hợp hệ thống hộc chứa đồ bố trí linh hoạt ở cửa xe, bệ tỳ tay trung tâm và bên dưới hàng ghế sau.

Trung tâm cabin là màn hình cảm ứng đặt dọc kích thước 12 inch (10 inch trên các bản tiêu chuẩn), hỗ trợ giao diện hệ thống giải trí SYNC 4 cùng khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây mượt mà. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím điều khiển chức năng, nằm ngay trước cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch sắc nét.

Khu vực điều khiển trung tâm được nâng cấp cần số điện tử và phanh tay điện tử thanh thoát thay cho kiểu phanh cơ truyền thống. Xe trang bị điều hòa tự động 2 vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động và bàn sạc điện thoại không dây tiện lợi.

Hiệu năng động cơ và hệ dẫn động linh hoạt

Ford Ranger 2026 cung cấp các cấu hình vận hành đáp ứng đa dạng mục đích sử dụng:

Động cơ Turbo diesel 2.0L i4 đơn: Cho công suất 170 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại 1.750–2.500 vòng/phút, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp trên bản XL, XLS và XLT.

Động cơ Bi-Turbo diesel 2.0L kép: Trang bị trên bản Wildtrak, cung cấp công suất 210 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại dải tua 1.750–2.000 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp.

Động cơ Diesel 3.0L V6: Bản Wildtrak cao cấp nhất sản sinh công suất cực đại 250 mã lực tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn đạt tới 600 Nm tại 1.750–2.250 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động hai cầu chủ động.

Xe hỗ trợ núm gài cầu điện tử cùng Hệ thống kiểm soát đường địa hình với 6 chế độ lái riêng biệt: Bình thường, Tiết kiệm, Kéo và Tải nặng, Trơn trượt, Bùn đất và Cát sỏi, hỗ trợ tối đa khi xe vận hành qua các cung đường phức tạp.

Công nghệ hỗ trợ lái và đánh giá chung

Về mặt an toàn chủ động, Ford Ranger sở hữu gói trang bị hỗ trợ người lái tiên tiến gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ duy trì làn đường, phanh chủ động sau va chạm, cảnh báo tiền va chạm, hệ thống phanh tự động khẩn cấp và camera 360 độ sắc nét quan sát toàn cảnh.

Mẫu bán tải Mỹ thể hiện ưu điểm vượt trội về thiết kế cơ bắp, cabin số hóa ngập tràn tiện nghi và hệ thống treo đầm chắc khi vận hành tốc độ cao. Dù góc quay vòng 6.350 mm có thể gây đôi chút khó khăn khi xoay trở trong đô thị chật hẹp và lưng ghế sau tương đối đứng, Ford Ranger vẫn là lựa chọn bán tải toàn diện hàng đầu hiện nay cho nhu cầu chở hàng kết hợp phục vụ gia đình.