Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực nông, lâm nghiệp

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đại diện phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết

Theo báo cáo tại hội nghị, ngay sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, Sở NN&MT đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện; đồng thời ban hành theo thẩm quyền các quyết định, hướng dẫn chuyên môn nhằm đưa chính sách đi vào cuộc sống.

Lãnh đạo xã Quý Hòa phát biểu việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn

Cụ thể, đối với Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030, tính đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh có 303 tổ chức, cá nhân đề xuất hỗ trợ lãi suất tín dụng; 1.363 tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ kinh phí cây giống mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn; 2 hộ đề xuất hỗ trợ xây dựng cơ sở chế biến.

Lãnh đạo xã Thái Bình báo cáo tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02 trên địa bàn

Về thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh (được sửa đổi khoản 3 Điều 2 tại Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 17/9/2025 của HĐND tỉnh), đến nay, toàn tỉnh đã tổng hợp, đề xuất hỗ trợ 308 công trình, danh mục công trình. Về kinh phí, ngân sách tỉnh đã phân bổ cho các xã trên 71 tỷ đồng để triển khai, thực hiện.

Lãnh đạo các xã, phường tham dự hội nghị

Triển khai Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở thẩm định, đánh giá và tuyển chọn, Sở NN&MT ban hành 48 quyết định công nhận gồm 3 quyết định công nhận 65 cây đầu dòng cây ăn quả lâu năm; 45 quyết định công nhận 45 nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

Đối với Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh, đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh hồ sơ đăng ký tham gia các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Đối với Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 10/11/2025 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh, năm 2025, toàn tỉnh được phân bổ tổng cộng 60 tỷ đồng để hỗ trợ khôi phục sản xuất; năm 2026, qua tổng hợp, nhu cầu kinh phí đề nghị hỗ trợ trên 45 tỷ đồng hiện đang được xem xét, bố trí kinh phí giúp người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực NN&MT còn một số khó khăn, hạn chế như: quá trình tổ chức triển khai tại cơ sở còn có cách hiểu khác nhau dẫn đến việc xác định phạm vi, đối tượng, mục đích, tiêu chuẩn, chế độ thụ hưởng chưa rõ ràng; sự quan tâm, hiểu biết của người dân về tầm quan trọng của nguồn giống cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng trong công tác sản xuất giống còn hạn chế; một số nội dung chính sách đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu lớn; một số xã, phường còn thiếu biên chế...

Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND; chia sẻ cách làm hay trong thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến; công tác quản lý nguồn giống cây đầu dòng, nguồn giống cây lâm nghiệp; khó khăn, vướng mắc trong phát triển sản xuất cây giống; công tác rà soát, xác định đối tượng, tổ chức thực hiện và giải ngân kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. Đồng thời các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp để khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả trong triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị