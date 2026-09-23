Đánh giá trung thực các chỉ tiêu, tăng tốc trong 3 tháng cuối năm

Tập trung cho các dự án trọng điểm

Kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của các địa phương có nhiều điểm sáng. Với xã Cần Giờ, tổng giá trị sản phẩm 9 tháng đầu năm đạt khoảng 18.041 tỷ đồng, bằng 84,8% kế hoạch và tăng 68,6% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt khoảng 91% dự toán; đầu tư công và các dự án trọng điểm cũng được đẩy nhanh, dự kiến đến cuối tháng 9 giải ngân đạt 70%.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chủ trì buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Tại xã Bình Khánh, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng ước đạt 92,7% kế hoạch, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 86% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 74,58% kế hoạch. Xã Bình Khánh tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm như: tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Song song đó, công tác xây dựng Đảng luôn được các địa phương chú trọng triển khai đồng bộ. 9 tháng đầu năm, xã An Thới Đông đã tập trung chuẩn hóa dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã; số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, cập nhật thường xuyên...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Khánh Huỳnh Anh Tuấn trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Tại xã Thạnh An, công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ được nâng lên với 10/12 chi bộ đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề.

Giải quyết ngay những vấn đề ảnh hưởng đến người dân

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, trong đó nhiều chỉ tiêu có chuyển biến tích cực, kết quả quý sau cao hơn quý trước.

Theo đồng chí, 3 tháng cuối năm là thời điểm cần tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Những nội dung đã làm tốt cần tiếp tục phát huy. Đối với những nhiệm vụ còn chậm, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, phải tập trung giải quyết ngay.

Mỗi hạn chế phải có biện pháp khắc phục. Việc tổ chức thực hiện phải theo phương châm “6 rõ”, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và đánh giá cán bộ trên hệ thống KPI.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu kết luận. Ảnh: LÊ THOA

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã phải trực tiếp chỉ đạo, theo dõi những việc khó, việc tồn đọng, nội dung nào thuộc thẩm quyền thì phải giải quyết ngay; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất hướng tháo gỡ. Đối với những chỉ tiêu chưa hoàn thành hoặc có diễn biến bất lợi, phải đánh giá trung thực, không báo cáo lấy thành tích. Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ tháng sau.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Đặng Minh Thông yêu cầu các xã tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy; tập trung quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên; rà soát nguồn, chuẩn bị nguồn phát triển đảng viên cho năm 2027.

Đồng chí Đặng Minh Thông lưu ý phải phát huy tốt công tác dân vận, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, chậm nhất ngày 30-9 phải xây dựng kế hoạch chi tiết giải ngân trong 3 tháng cuối năm, xác định cụ thể từng công trình, dự án, khối lượng công việc còn lại, những khó khăn, vướng mắc cần kiến nghị tháo gỡ.