Đánh giá Toyota Raize 1.0 Turbo: Giá xe lăn bánh và chi tiết trang bị của mẫu SUV cỡ nhỏ

Toyota Raize chính thức ra mắt thị trường Việt Nam nhằm khai phá phân khúc SUV đô thị cỡ A+, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như KIA Sonet hay Hyundai Venue. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với duy nhất một phiên bản động cơ 1.0L Turbo, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng mua xe lần đầu nhờ thiết kế góc cạnh và hàng loạt trang bị hiện đại.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Raize tháng 9/2026

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Raize được phân phối với các tùy chọn ngoại thất 1 tông màu và 2 tông màu phối nóc đen thể thao. Mức giá niêm yết dao động từ 510 triệu đến 522 triệu đồng tùy từng màu sơn.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Toyota Raize

Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu DNGA-A của Daihatsu, tối ưu trọng lượng nhưng vẫn duy trì độ cứng vững cần thiết cho một mẫu SUV cỡ nhỏ.

Thiết kế ngoại thất góc cạnh và đậm chất SUV đô thị

Diện mạo bên ngoài của Toyota Raize gây ấn tượng bằng những đường nét dập nổi gãy gọn. Phần đầu xe trang bị lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, hốc đèn sương mù và cản trước đều được sơn đen nhám giúp tôn lên nét cơ bắp. Hệ thống chiếu sáng chính sử dụng công nghệ full LED dạng 4 khoang xếp tầng bắt mắt, đi kèm đèn chiếu sáng ban ngày hạ thấp.

Thân xe nổi bật với bộ mâm phay bóng kích thước 17 inch họa tiết lốc xoáy, cùng khoảng sáng gầm xe lên tới 200 mm giúp xe linh hoạt leo vỉa hè hoặc lội nước nhẹ. Đuôi xe hoàn thiện phong cách thể thao với dải ốp đen nối liền cụm đèn hậu LED cùng ăng ten vây cá mập và cánh lướt gió thể thao.

Không gian nội thất thực dụng, ngập tràn công nghệ

Bên trong khoang cabin, triết lý thiết kế của Toyota thể hiện rõ qua tính thực dụng tối đa. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp lẫy chuyển số thể thao, phía sau là cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch với 4 chế độ hiển thị linh hoạt.

Ghế ngồi bọc da pha nỉ chỉnh cơ hoàn toàn. Dù kích thước thân xe nhỏ gọn, chiều dài cơ sở 2.525 mm giúp hàng ghế sau có khoảng để chân và khoảng trần rất thoáng. Khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 369 lít và có thể tăng lên mức gần 1.200 lít khi gập phẳng hàng ghế thứ hai.

Vận hành linh hoạt với động cơ Turbo 1.0L

Cung cấp sức mạnh cho chiếc SUV này là khối động cơ 1.0L Turbo, sản sinh công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm ngay từ dải tua 2.400 vòng/phút. Cấu hình tăng áp giúp xe đạt lực kéo tốt ở dải tốc độ thấp, thích hợp với nhịp giao thông dừng - khởi hành liên tục trong đô thị.

Hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT kết hợp các bánh răng hành tinh ở dải tốc độ cao, giúp xe tăng tốc mượt mà và giảm độ trễ thường thấy trên các dòng hộp số CVT truyền thống. Xe được công bố mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 5,6 lít/100 km trên cung đường hỗn hợp.

Trang bị an toàn vượt trội trong phân khúc

Điểm cộng lớn của Toyota Raize nằm ở danh sách trang bị an toàn vượt tầm giá. Mẫu xe sở hữu hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), 4 cảm biến va chạm trước/sau, camera lùi cùng 6 túi khí. Bên cạnh đó là các tính năng an toàn tiêu chuẩn như cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và phanh ABS/EBD/BA.

Đánh giá tổng quan

Với mức giá khởi điểm dễ tiếp cận, không gian nội thất rộng rãi cùng danh sách trang bị tiện nghi và an toàn phong phú, Toyota Raize là lựa chọn sáng giá cho người mua xe lần đầu hoặc các gia đình trẻ. Mặc dù hệ thống giảm xóc có phần hơi cứng và động cơ tăng áp có xu hướng tiêu hao nhiên liệu hơn khi chạy ngắt quãng trong đô thị, chiếc SUV Nhật Bản này vẫn sở hữu sức hấp dẫn vượt trội trong phân khúc A+.