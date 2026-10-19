Đánh giá Toyota Innova Cross 2026: Lột xác toàn diện cùng công nghệ Hybrid tiết kiệm xăng

Toyota Innova từng là biểu tượng xe gia đình và dịch vụ tại Việt Nam từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2006. Bước sang thế hệ mới với tên gọi Toyota Innova Cross, dòng xe này đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh thực dụng của một mẫu MPV truyền thống để chuyển mình thành một chiếc crossover hiện đại. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, xe sở hữu nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA, thiết kế cơ bắp, ngập tràn tiện nghi cùng tùy chọn động cơ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Toyota Innova Cross

Hiện tại, Toyota Innova Cross được phân phối với các phiên bản động cơ xăng và hybrid, đi kèm chương trình ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc gói vay lãi suất ưu đãi kết hợp tặng bảo hiểm vật chất, tổng trị giá hỗ trợ từ 45 đến 60 triệu đồng tùy phiên bản.

Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi theo trang bị màu sơn (màu Trắng ngọc trai cộng thêm 8 triệu đồng).

Ngoại hình lai SUV bề thế và cơ bắp

Sự thay đổi mang tính cách mạng trên Innova Cross bắt đầu từ kết cấu khung gầm liền khối TNGA-C thay cho khung gầm rời cũ. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao đạt 4.755 x 1.850 x 1.790 mm cùng chiều dài cơ sở 2.850 mm, giúp vóc dáng xe to lớn và đầm chắc hơn đáng kể.

Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, viền mạ crôm sáng bóng nối liền cụm đèn chiếu sáng full-LED sắc sảo. Cản trước góc cạnh tích hợp dải đèn định vị LED thanh mảnh đặt thấp tạo điểm nhấn thể thao.

Nhìn từ bên hông, phong cách crossover thể hiện rõ qua các vòm bánh xe ốp nhựa đen khỏe khoắn kết hợp bộ mâm hợp kim 18 inch trên bản cao cấp (bản tiêu chuẩn dùng mâm 16 và 17 inch). Đuôi xe cũng được làm phẳng và dày dặn với cụm đèn hậu LED nối liền qua thanh nẹp ngang tinh tế.

Khoang lái hiện đại với hàng ghế thương gia

Bước vào khoang cabin, Toyota Innova Cross đem lại trải nghiệm tiệm cận các dòng xe sang nhờ cách sắp đặt khu vực táp-lô gọn gàng và việc ứng dụng chất liệu da trên hầu hết bề mặt tương tác chính.

Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch sắc nét hiển thị đầy đủ thông số vận hành. Hệ thống điều hòa tự động với cửa gió riêng biệt cho cả ba hàng ghế giúp tối ưu khả năng làm mát nhanh chóng.

Điểm nhấn đắt giá nhất trên phiên bản Innova Cross 2.0 HEV chính là hàng ghế thứ hai dạng cơ trưởng độc lập. Hàng ghế này trang bị tính năng chỉnh điện 4 hướng tích hợp đệm đỡ bắp chân, kết hợp cửa sổ trời toàn cảnh mang lại không gian thư giãn vượt trội cho người ngồi sau. Hàng ghế thứ ba cũng có độ ngả lưng tốt và gập phẳng 50:50 linh hoạt khi cần chở hành lý.

Vận hành êm ái cùng hệ truyền động Hybrid

Toyota trang bị cho Innova Cross hai cấu hình động cơ đi cùng hệ dẫn động cầu trước (FWD) và hộp số vô cấp CVT:

Động cơ xăng 2.0L (M20A-FKS): Cho công suất tối đa 172 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại dải vòng tua 4.400 - 5.200 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp công bố khoảng 7,1 - 7,2 lít/100 km.

Hệ thống Hybrid (2.0 HEV): Kết hợp máy xăng 2.0L công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm cùng mô-tơ điện công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu chu trình hỗn hợp cực kỳ ấn tượng, chỉ đạt khoảng 4,92 lít/100 km.

Việc chuyển sang khung gầm TNGA cùng hệ dẫn động cầu trước giúp xe giảm trọng lượng, cải thiện độ nhạy vô-lăng và vận hành linh hoạt trong đô thị. Tuy nhiên, hệ thống treo sau dạng thanh dầm xoắn sẽ có phần bớt êm ái hơn cấu hình treo đa liên kết khi di chuyển qua các gờ giảm tốc hoặc cung đường gồ ghề.

Thông số kỹ thuật các phiên bản Toyota Innova Cross

Công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense

Về phương diện an toàn, phiên bản Innova Cross 2.0 HEV được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense hiện đại, bao gồm: hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, đèn chiếu xa tự động và kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go.

Bên cạnh đó, các trang bị an toàn tiêu chuẩn cũng rất phong phú với 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống camera 360 độ và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau, đảm bảo sự an tâm tối đa cho các hành trình gia đình.

Nhận định chung

Toyota Innova Cross đã thoát khỏi hoàn toàn cái mác "xe chở khách dịch vụ" đơn điệu để vươn lên thành một mẫu crossover 7 chỗ đa dụng, sang trọng và hiện đại. Dù vẫn còn vài điểm hạn chế như chưa có sạc điện thoại không dây và hệ thống treo sau thanh dầm xoắn, những nâng cấp vượt trội về tiện nghi, công nghệ an toàn cùng mức tiêu hao nhiên liệu chỉ dưới 5 lít/100 km của bản Hybrid tiếp tục đưa Innova Cross trở thành sự lựa chọn hàng đầu phân khúc.