Đánh giá Toyota Innova Cross 2026: Bước ngoặt phong cách SUV và động cơ Hybrid tiết kiệm

Toyota Innova Cross đánh dấu bước chuyển mình toàn diện từ dòng MPV truyền thống sang phong cách lai SUV hiện đại và năng động. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, mẫu xe thế hệ mới mang đến sự thay đổi mang tính nền tảng từ khung gầm toàn cầu TNGA, hệ dẫn động cầu trước, cho đến cấu hình động cơ Hybrid tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 4,92 lít/100 km.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Innova Cross tháng 10/2026

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Innova Cross được phân phối với các tùy chọn màu sắc ngoại thất đa dạng. Riêng tùy chọn sơn Trắng ngọc trai sẽ có mức giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu tiêu chuẩn. Trong tháng 10/2026, khách hàng mua xe nhận được ưu đãi hỗ trợ tài chính tương đương từ 45 đến 60 triệu đồng tùy phiên bản, với lựa chọn lãi suất vay ưu đãi hoặc hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đi kèm 1 năm bảo hiểm vật chất.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại trực tiếp tại đại lý và có thể thay đổi tùy điều kiện thực tế.

Diện mạo cơ bắp đậm chất Crossover

Khác biệt hoàn toàn so với kiểu dáng hình hộp trước đây, Innova Cross sở hữu tỷ lệ thân xe đầm chắc với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.755 x 1.845 x 1.790 mm, cùng trục cơ sở đạt mức 2.850 mm. Chiều dài cơ sở mở rộng giúp định hình phom dáng bệ vệ, đồng thời tối ưu hóa không gian cabin.

Đầu xe gây ấn tượng bởi cụm lưới tản nhiệt hình lục giác viền mạ crôm khỏe khoắn, nối liền cụm đèn pha full-LED sắc sảo. Cản trước tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kiêm báo rẽ đặt ngang độc đáo. Phía bên hông, những đường gân dập nổi cơ bắp kết hợp vòm hốc bánh xe sơn đen nhám mang đậm hơi thở SUV.

Bộ mâm hợp kim 18 inch 5 chấu kép mạ bạc xuất hiện trên bản cao cấp nhất, trong khi các bản tiêu chuẩn trang bị mâm 16-17 inch. Đuôi xe hoàn thiện vững chãi với cụm đèn hậu LED đồ họa thanh mảnh chạy ngang, mang đến cảm giác hiện đại và liền mạch.

Khoang lái rộng rãi cùng tiện nghi thương gia

Bên trong khoang lái, táp-lô được bài trí theo phong cách đối xứng đa tầng gọn gàng. Ghế ngồi bọc da toàn bộ trên các phiên bản, với ghế lái chỉnh điện 8 hướng tiện dụng ở bản 2.0 V và 2.0 HEV.

Khu vực giải trí trung tâm trang bị màn hình cảm ứng 10,1 inch sắc nét, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết hợp hệ thống âm thanh 6 loa. Phía sau vô-lăng bọc da là cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch hiển thị đa thông tin trực quan. Điểm nhấn trên bản Hybrid là hàng ghế thứ hai dạng cơ trưởng độc lập, hỗ trợ chỉnh điện ngả sâu cùng đệm đỡ bắp chân, mang lại trải nghiệm thư thái tuyệt đối.

Không gian hàng ghế thứ ba được thiết kế ngồi thoải mái cho người trưởng thành, có thể gập phẳng 50:50 để gia tăng khoang hành lý. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama và hệ thống điều hòa tự động có cửa gió riêng biệt cho từng hàng ghế giúp duy trì không khí thoáng đãng trong mọi hành trình.

Hiệu suất vận hành và công nghệ Hybrid tiên tiến

Toyota Innova Cross cung cấp hai tùy chọn cấu hình động cơ, đều đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước FWD:

Động cơ xăng 2.0L (M20A-FKS): Sản sinh công suất 172 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại 4.400-5.200 vòng/phút, tiêu thụ hỗn hợp khoảng 7,1 - 7,2 lít/100 km.

Hệ truyền động Hybrid (HEV): Kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L (150 mã lực, 188 Nm) và mô-tơ điện công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm. Hệ thống này có chế độ lái thuần điện EV Mode, mang lại khả năng vận hành êm ái cùng mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 4,92 lít/100 km.

Hệ thống khung gầm liền khối TNGA kết hợp hệ thống treo trước độc lập MacPherson và treo sau thanh dầm xoắn giúp xe di chuyển ổn định trong đô thị, dập tắt dao động nhanh và hạn chế rung lắc thân xe khi đổi hướng.

Công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense

Hệ thống an toàn trên Toyota Innova Cross 2026 được nâng tầm với gói Toyota Safety Sense xuất hiện trên bản Hybrid. Gói này tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ giữ làn đường (LDA & LTA), Đèn chiếu xa tự động (AHB), cùng hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go.

Ngoài ra, xe còn sở hữu các hệ thống bổ trợ như: Cảnh báo điểm mù (BSM), Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe và tiêu chuẩn 6 túi khí bảo vệ toàn diện hành khách.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Toyota Innova Cross

Đánh giá chung: Lựa chọn đáng giá trong phân khúc

Toyota Innova Cross thế hệ mới đã xóa bỏ định kiến xe dịch vụ thực dụng đơn thuần bằng một diện mạo crossover hiện đại, nội thất ngập tràn tiện nghi và hệ truyền động Hybrid tiên tiến, tiết kiệm. Mặc dù hệ thống treo sau dạng dầm xoắn chưa thực sự êm ái trên địa hình gồ ghề và vẫn còn một số chi tiết nhựa cứng trong khoang lái, Innova Cross vẫn là mẫu xe gia đình 7-8 chỗ toàn diện, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu di chuyển tiện nghi và an toàn.