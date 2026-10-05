Đánh giá Toyota Corolla Altis 2026: Ba phiên bản nâng cấp, vận hành hybrid và giá lăn bánh

Toyota Corolla Altis thế hệ thứ 12 tại thị trường Việt Nam được phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với ba phiên bản: 1.8 G, 1.8 V và 1.8 HEV. Mẫu sedan hạng C này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của thương hiệu Nhật Bản khi ứng dụng nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA, bổ sung cấu hình động cơ hybrid xăng lai điện và gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.0 (TSS 2).

Tại phân khúc sedan cỡ C, Toyota Corolla Altis cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Honda Civic, Mazda3, Hyundai Elantra và KIA K3. Xe cung cấp 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Đỏ, Xám, Bạc, Đen và Trắng ngọc trai (cao hơn 8 triệu đồng), đi kèm 2 tông màu nội thất tùy chọn là Đen hoặc Be.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Toyota Corolla Altis

Mức giá niêm yết của Toyota Corolla Altis dao động từ 725 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn 1.8 G đến 878 triệu đồng cho bản 1.8 HEV. Dưới đây là bảng giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính tại các địa phương:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị thực tế của từng xe.

Thiết kế ngoại thất góc cạnh trên nền tảng TNGA

Bước sang thế hệ mới, diện mạo của Toyota Corolla Altis đã rũ bỏ phong cách trung tính trước đây để khoác lên đường nét góc cạnh, sắc sảo. Nền tảng khung gầm TNGA giúp hạ thấp trọng tâm xe, mở rộng tầm quan sát phía trước và cải thiện độ ổn định thân xe khi vận hành.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe đạt 4.630 x 1.780 x 1.435 mm trên hai bản máy xăng, trong khi bản 1.8 HEV có chiều cao nhỉnh hơn ở mức 1.455 mm. Chiều dài cơ sở giữ ở mức 2.700 mm. Khoảng sáng gầm xe bản 1.8 G và 1.8 V đạt 128 mm, riêng biến thể hybrid nâng lên 149 mm giúp xe thích nghi tốt hơn trên các cung đường gồ ghề.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn đen đặt thấp. Cụm đèn pha Bi-LED tạo hình chữ J cá tính, hỗ trợ tính năng tự động bật/tắt trên mọi phiên bản và tự động điều chỉnh pha/cốt trên hai bản cao. Thân xe trang bị mâm hợp kim 16 inch lốp 205/55 R16 trên bản 1.8 G, còn bản 1.8 V và 1.8 HEV dùng mâm 17 inch kèm lốp 225/45 R17. Phía sau, cặp đèn hậu LED thanh mảnh được nối liền bằng thanh nẹp mạ crom sáng bóng, cản sau dập nổi hình chữ C đồng điệu với cản trước.

Không gian cabin số hóa và tiện nghi thực dụng

Khoang nội thất của Toyota Corolla Altis được thiết kế lại theo phong cách tối giản và khoa học. Trục A được thu hẹp cùng gương chiếu hậu đặt lùi về sau giúp hạn chế tối đa điểm mù cho người điều khiển.

Điểm nhấn công nghệ bên trong táp-lô là màn hình đồng hồ kỹ thuật số TFT kích thước 12,3 inch hiển thị sắc nét sau vô-lăng bọc da, ghi nhận thông số lớn bậc nhất phân khúc. Hệ thống giải trí trung tâm sử dụng màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi cùng hệ thống âm thanh 6 loa tiêu chuẩn.

Toàn bộ ghế ngồi trên cả ba phiên bản đều bọc da cao cấp, trong đó ghế lái có khả năng chỉnh điện 10 hướng. Hệ thống điều hòa tự động có cửa gió độc lập cho hàng ghế thứ hai. Riêng phiên bản hybrid 1.8 HEV được ưu ái thêm điều hòa tự động 2 vùng độc lập, màn hình hiển thị kính lái HUD, bàn sạc không dây và phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động.

Khả năng vận hành và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu

Toyota Corolla Altis đem đến hai cấu hình truyền động đáp ứng các nhu cầu vận hành khác nhau:

Động cơ xăng 1.8L (mã 2ZR-FBE): Trang bị trên bản 1.8 G và 1.8 V, sản sinh công suất tối đa 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Hệ truyền động Hybrid (mã 2ZR-FXE): Trang bị độc quyền trên bản 1.8 HEV, kết hợp động cơ xăng 1.8L (97 mã lực, 142 Nm) cùng mô-tơ điện (71 mã lực, 163 Nm), mang lại tổng công suất phối hợp đạt 159 mã lực và mô-men xoắn tức thời ấn tượng từ động cơ điện.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu là ưu thế vượt trội của bản 1.8 HEV khi chỉ tiêu hao khoảng 4,3 lít/100 km trong đô thị và 4,5 lít/100 km trên đường hỗn hợp. Phiên bản 1.8 G và 1.8 V tiêu thụ lần lượt 5,8 lít/100 km và 6,8 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp. Cả ba biến thể đều đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6 và trang bị hệ thống treo sau độc lập tay đòn kép, giúp dập tắt dao động nhanh và vào cua đầm chắc.

Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense 2.0

Về công nghệ an toàn, hai phiên bản 1.8 V và 1.8 HEV được tích hợp gói công nghệ chủ động Toyota Safety Sense 2.0 bao gồm:

Cảnh báo tiền va chạm (PCS)

Cảnh báo lệch làn đường (LDA) và hỗ trợ giữ làn đường (LTA)

Kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go (DRCC)

Đèn chiếu xa tự động (AHB)

Bản 1.8 HEV còn có thêm hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), camera 360 độ và hệ thống giám sát áp suất lốp. Các trang bị an toàn thụ động và tiêu chuẩn có mặt trên mọi phiên bản bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và 7 túi khí.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Nhìn chung, Toyota Corolla Altis thế hệ mới đáp ứng tốt nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chú trọng các tính năng an toàn chủ động. Dù giá bán còn cao hơn mặt bằng chung của phân khúc, sự hiện diện của biến thể hybrid và hệ thống khung gầm TNGA vững chắc vẫn là những giá trị thực tế tạo nên ưu thế riêng cho mẫu sedan Nhật Bản.