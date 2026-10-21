Đánh giá tổng thể nhu cầu vốn tín dụng chính sách để triển khai hiệu quả

Thống đốc NHNN, Chủ tịch HĐQT NHCSXH Phạm Đức Ấn phát biểu kết luận phiên họp

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Y Vinh Tơr - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ban chuyên gia tư vấn HĐQT và Ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt NHCSXH.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thống đốc NHNN, Chủ tịch HĐQT NHCSXH Phạm Đức Ấn nhấn mạnh: Trong 9 tháng đầu năm, NHCSXH đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ trong điều kiện vừa kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế hoạt động, vừa bảo đảm tín dụng chính sách xã hội được thực hiện liên tục, thông suốt. Công tác phối hợp với các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả; nguồn vốn và dư nợ tăng trưởng, chất lượng tín dụng cơ bản được duy trì.

Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng báo cáo kết quả hoạt động quý III/2026

Theo báo cáo tại phiên họp, đến 30/9/2026, tổng nguồn vốn đạt 482.943 tỷ đồng, tăng 55.646 tỷ đồng so với năm 2025. Đáng chú ý, vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 86.523 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,9%/tổng nguồn vốn. Kết quả này thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong huy động nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội trong 9 tháng đạt 116.607 tỷ đồng, với hơn 1,5 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến hết tháng 9/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 457.961 tỷ đồng, tăng 44.433 tỷ đồng so với năm 2025, với hơn 6,6 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao tăng 29.019 tỷ đồng (+9,6%), hoàn thành 96% kế hoạch.

Vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm cho gần 590 nghìn lao động, trong đó gần 6 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hơn 3,6 nghìn người chấp hành xong án phạt tù và 595 người sau cai nghiện ma túy vay vốn tạo việc làm, giúp hơn 23 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng gần 1,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ mua, thuê mua, xây dựng mới gần 15 nghìn căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp,... Những kết quả đó tiếp tục khẳng định đóng góp thiết thực của NHCSXH đối với giảm nghèo, tạo sinh kế và bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với việc triển khai tín dụng, chất lượng tín dụng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đến 30/9/2026, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn hệ thống là 2.270 tỷ đồng, chiếm 0,5%/tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,22%/tổng dư nợ.

Toàn cảnh phiên họp

Kết luận phiên họp, Thống đốc NHNN, Chủ tịch HĐQT NHCSXH Phạm Đức Ấn ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống NHCSXH trong việc triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong 9 tháng đầu năm 2026.

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, Thống đốc Phạm Đức Ấn yêu cầu NHCSXH cần đánh giá tổng thể nhu cầu vốn tín dụng chính sách của các nhóm đối tượng để có kế hoạch triển khai hiệu quả; Tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách về tín dụng chính sách xã hội, huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai của HĐQT.

NHCSXH chủ động bảo đảm nguồn vốn, hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2026 và chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027, chỉ đạo các chi nhánh giải ngân kịp thời nguồn vốn Trung ương và nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương.

Cùng với việc mở rộng nguồn vốn và nâng cao chất lượng tín dụng, NHCSXH cần chú trọng đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ, phát triển các ứng dụng ngân hàng số và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Qua đó, tạo điều kiện để người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi thuận tiện, nhanh chóng hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát dòng vốn đến từng cơ sở.

Bên cạnh đó, Thống đốc yêu cầu NHCSXH đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và các hồ sơ, văn bản thuộc thẩm quyền HĐQT; hoàn thiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...