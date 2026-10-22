Đánh giá toàn diện đề xuất nâng định mức tiết dạy của giáo viên

Giáo viên Trường THPT Ernst Thalmann (phường Bến Thành) trong một giờ lên lớp

Theo dự thảo Thông tư, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học và THCS tăng 1 tiết/tuần, riêng cấp THPT tăng 2 tiết/tuần. Như vậy, với 35 tuần thực học, số tiết dạy của giáo viên tiểu học và THCS tăng 35 tiết/năm, riêng THPT tăng 70 tiết/năm so với hiện nay.

Bộ GD-ĐT lý giải sự điều chỉnh nhằm phản ánh đúng sự phát triển về năng lực chuyên môn, trình độ của đội ngũ giáo viên; đồng thời phát huy lợi thế từ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp tối ưu hóa thời gian và năng suất lao động trong nhà trường.

Phát huy tiện tích của chuyển đổi số

Thầy Lê Quang Vui, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Ngô Chí Quốc (phường Hiệp Bình) cho biết, dự thảo thông tư mới không làm thay đổi tổng thời gian làm việc của giáo viên là 40 giờ/tuần, chỉ phân chia lại tỷ lệ các công việc của giáo viên. Cụ thể, trước đây giáo viên dành nhiều thời gian cho hai nhiệm vụ là soạn giảng và đánh giá học sinh.

Hiện nay, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, giáo viên giảm thời gian soạn giáo án và chấm bài kiểm tra, nhập liệu điểm cho học sinh. Do đó, các thầy, cô có thể sử dụng thời gian đó để tăng thời lượng lên lớp. Việc điều chỉnh này vừa giải quyết bài toán thiếu giáo viên cục bộ ở các địa phương, vừa thúc đẩy giáo viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian cho các công tác chuẩn bị lên lớp, phù hợp yêu cầu của Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Học sinh Trường Tiểu học - THCS Tân Định (phường Tân Định) tham gia chuyên đề về lòng biết ơn ở sân trường.

Tuy nhiên, theo cô Lê Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Tân Định (phường Tân Định), công việc của một giáo viên, nhất là ở bậc tiểu học ngoài việc chuẩn bị bài giảng, lên lớp và kiểm tra, đánh giá học sinh còn rất nhiều “việc không tên” khác.

Đơn cử, giáo viên phải thường xuyên trao đổi thông tin với phụ huynh về tình hình học sinh tại lớp; chủ động nắm bắt tâm tư, suy nghĩ của học sinh qua các hội nhóm, mối quan hệ bạn bè trong lớp; chăm lo các vấn đề về sức khỏe thể chất, tinh thần, kỹ năng an toàn cho học sinh…

“Nhiều thầy, cô ôm việc từ trường về nhà tiếp tục giải quyết; thậm chí trao đổi với phụ huynh đến tối khuya. Vì vậy tổng khối lượng công việc của giáo viên cần được đánh giá một cách toàn diện, không chỉ thời gian hoạt động tại trường”, cô Thu Hằng bày tỏ.

Cùng quan điểm, thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Định (phường Bình Phú), nhận định, chuyển đổi số có thể giúp giáo viên giảm thời gian cho một số công việc, tuy nhiên không phải việc nào cũng giảm thời lượng nhờ chuyển đổi số.

Hiệu trưởng này cho rằng việc tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp THCS từ 19 tiết/tuần lên 20 tiết/tuần không ảnh hưởng nhiều đến yêu cầu công việc của giáo viên, tuy nhiên cần xem xét cụ thể tập trung thời gian cho việc gì, giảm thời lượng đối với việc gì.

Cần đánh giá toàn diện yêu cầu công việc

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh) nêu ý kiến, nếu mục đích của việc tăng tiết định mức là tăng thời gian hỗ trợ học sinh, cần xác định rõ nội dung và hiệu quả mong đợi. Nếu để giải quyết bài toán thiếu giáo viên, cần đồng thời có giải pháp nhân sự lâu dài. Quan trọng hơn hết, quy định tăng tiết dạy cần đi cùng giảm hồ sơ, báo cáo, hội họp và những nhiệm vụ kiêm nhiệm chưa cần thiết; đồng thời làm rõ cách tính chế độ, bố trí thời khóa biểu, áp dụng với từng nhóm giáo viên để giúp đội ngũ yên tâm công tác.

Học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh) trong giờ ăn bán trú

Ở góc độ khác, theo thầy Nguyễn Ngọc Hưng, giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa), cần đánh giá tác động đầy đủ, cụ thể về tổng thời gian lao động thực tế, khối lượng hồ sơ đánh giá, nhiệm vụ chủ nhiệm/kiêm nhiệm, quy mô lớp và điều kiện nhân lực của từng loại trường. Việc tăng định mức cần có dữ liệu và phương án bảo đảm chất lượng, không nên chỉ dựa trên phép chia thời gian làm việc 40 giờ/tuần.

Giáo viên này đề xuất, trước khi xem xét thay đổi quy định về định mức tiết dạy cần công bố báo cáo đánh giá tác động, thử nghiệm/đánh giá độc lập và quy định rõ các điều kiện bảo vệ giáo viên trước khi ban hành quyết định. Ngoài ra, cơ quan quản lý cần xây dựng khung hướng dẫn theo nhóm nhiệm vụ, cho phép điều chỉnh theo đặc thù môn học, số lớp và quy mô học sinh.

Đặc biệt, đối với quy định quy đổi tối đa 2 tiết định mức khi hướng dẫn học sinh dự thi khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp, bồi dưỡng học sinh giỏi và các hoạt động tương tự, thầy Nguyễn Ngọc Hưng nêu ý kiến: "Các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật và bồi dưỡng học sinh giỏi có thời gian chuẩn bị, hướng dẫn, chỉnh sửa sản phẩm, tập luyện và hoàn thiện hồ sơ kéo dài nhiều tuần/tháng; mức độ công việc khác nhau theo cấp thi và số lượng học sinh. Việc quy đổi tối đa không quá 2 tiết nhưng thiếu tiêu chí xác định có thể dẫn đến việc ghi nhận rất thấp hoặc không thống nhất. Do đó, đề xuất quy định định mức theo giờ/đợt, sản phẩm và cấp thi, có hồ sơ xác nhận khối lượng thực tế".