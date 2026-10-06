Đánh giá tính khả thi tuyến du lịch "Cung đường di sản" sau 3 ngày khảo sát thực tế

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì hội thảo.

Sau 3 ngày khảo sát thực tế, hội nghị đặt ra yêu cầu chuyển đổi phương thức phát triển từ việc khai thác điểm đến riêng lẻ sang kết nối các giá trị thành một hành trình liên hoàn.

Mục tiêu cốt lõi là tạo ra trải nghiệm hấp dẫn để kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách, đồng thời bảo đảm cộng đồng địa phương thực sự được tham gia và hưởng lợi.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Khai mạc hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch nhấn mạnh khát vọng biến cảnh quan ruộng bậc thang thành trải nghiệm, biến sản phẩm thành hành trình thương mại, từ đó tạo sinh kế trực tiếp cho người nông dân và nguồn lực bảo tồn di sản.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch trình bày báo cáo đánh giá sản phẩm du lịch.

Để tuyến du lịch liên kết Tú Lệ, Mù Cang Chải, Sa Pa và Bản Liền vận hành hiệu quả trên thực tế, hội nghị đã tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề trọng tâm. Các đại biểu tập trung phân tích tính khả thi của cung đường; xác định rõ cấu trúc, điểm khác biệt của sản phẩm và thiết kế tour tuyến phù hợp với thị hiếu thị trường cùng tính mùa vụ.

Lãnh đạo các địa phương trên cung đường di sản tham gia thảo luận.

Đặc biệt, vấn đề xây dựng cơ chế liên kết và bảo đảm nguyên tắc phát triển bền vững được hội nghị đặt lên hàng đầu. Theo đó, việc phát triển du lịch Tây Bắc phải gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, không gian văn hóa và sinh kế truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đại diện các doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành tham gia đóng góp ý kiến.

Sự kiện không chỉ là diễn đàn đánh giá tiềm năng mà còn là bước đi quan trọng nhằm thử nghiệm mô hình tổ chức phát triển sản phẩm du lịch liên kết có khả năng nhân rộng.

Điểm nhấn khép lại hội nghị là phần công bố và bàn giao chính thức Bộ tài liệu khai thác sản phẩm du lịch “Khám phá cung đường kết nối di sản văn hóa ruộng bậc thang” cho các địa phương.

Bàn giao Bộ tài liệu khai thác sản phẩm du lịch cho các địa phương.

Thông qua sự trao đổi thực chất và bộ tài liệu mang tính cẩm nang này, Lào Cai cùng các tỉnh khu vực Tây Bắc kỳ vọng sẽ sớm đưa sản phẩm từ ý tưởng khảo sát trở thành tour tuyến thương mại hóa, mang lại giá trị kinh tế bền vững cho toàn bộ chuỗi cung ứng địa phương.