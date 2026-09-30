Đánh giá tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các đơn vị tư vấn thiết kế.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt các nội dung tại hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình triển khai 7 dự án đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2 gồm các xã: Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Quốc Việt và Kháng Chiến.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương trong thực hiện 7 dự án giai đoạn 2 cơ bản được duy trì hiệu quả; các khó khăn, vướng mắc phát sinh từng bước được rà soát, xử lý kịp thời.

Đến nay, cả 7 dự án đang triển khai công tác đầu tư và giải phóng mặt bằng. Cơ quan chức năng đã lập phương án bồi thường tạm tính, tạm ứng kinh phí để chi trả; các hộ dân bị ảnh hưởng cơ bản đồng thuận, nhận kinh phí và bàn giao mặt bằng.

đại diện đơn vị tư vấn thiết kế trình bày các phương án thiết kế, quy hoạch, bố trí các hạng mục của các trường

Tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng, các nhà thầu đã tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai san nền. Một số dự án đã có khối lượng san nền lớn như: Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thụy Hùng đạt khoảng 80%, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quốc Việt khoảng 60%.

Cùng với đó, các đơn vị đang tích cực rà soát, hoàn thiện phương án thiết kế để đáp ứng yêu cầu triển khai các hạng mục tiếp theo.

Các đại biểu dự hội nghị

Tuy nhiên, tại một số trường, điều kiện địa hình, địa chất khá phức tạp, khối lượng san nền, đào đá, xử lý mái ta luy và hạ tầng kỹ thuật lớn hơn dự kiến ban đầu, ảnh hưởng đến tiến độ san nền. Do đó hiện nay, các đơn vị tư vấn đang tiếp tục khảo sát, tính toán, bóc tách khối lượng và rà soát phương án thiết kế, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối tổng mức đầu tư.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận phương án thiết kế, quy hoạch bố trí các hạng mục của từng trường; đồng thời trao đổi, thống nhất các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng dự án.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần xác định việc triển khai 7 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung nhân lực, rút ngắn thời gian xử lý các công việc thuộc thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, an toàn và pháp lý.

Đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế phải thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm; các hạng mục công trình phải phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài; việc bố trí phòng học và các hạng mục cần hài hòa, thông thoáng, thuận tiện cho học tập, sinh hoạt của học sinh. Đồng thời, các dự án phải được triển khai trong phạm vi tổng mức đầu tư được phép.

Sở Giáo dục và Đào tao cần chủ động rà soát, tận dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất còn phù hợp từ những trường trên địa bàn để bổ sung cho các trường mới, tránh lãng phí, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.