Đánh giá tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh (đơn vị chủ đầu tư) và lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND một số xã và đại diện các đơn vị tư vấn thiết kế.

Giám đốc Công an tỉnh (đơn vị chủ đầu tư) báo cáo tiến độ thực hiện các dự án

Theo báo cáo tại hội nghị, cả 7 dự án tại các xã: Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Quốc Việt và Kháng Chiến đang được triển khai các công việc đầu tư, giải phóng mặt bằng và thi công san nền.

Trong đó, trường tại xã Thụy Hùng đã thực hiện khoảng 80% khối lượng san nền; trường tại xã Quốc Việt đạt khoảng 60%; trường tại xã Đồng Đăng đang thi công ép cọc thí nghiệm. Các dự án còn lại cũng đang triển khai các công việc theo tiến độ. Về thủ tục đầu tư, các dự án đang được thẩm định, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Các đại biểu dự hội nghị

Quá trình triển khai các dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng và các điều kiện phục vụ thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là việc di dời đường điện, cột điện; bố trí vị trí đổ thải; giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Đối với công tác di dời đường điện, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cơ sở, bảo đảm mặt bằng để tổ chức thi công và xác định rõ thời hạn hoàn thành đối với từng vị trí, từng dự án.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp đẩy nhanh việc thẩm định, hoàn thiện hồ sơ đầu tư. Theo đó, các hồ sơ còn lại phải hoàn thành thẩm định trước ngày 25/10.

Đối với việc bố trí bãi đổ thải, các đơn vị liên quan cần khẩn trương kiểm tra thực tế, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc và báo cáo kết quả xử lý.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp và thực hiện nghiêm các mốc thời gian đã đề ra; không để chậm trễ trong khâu xử lý thủ tục, bàn giao mặt bằng và tổ chức thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.