Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 02 và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến điểm cầu UBND một số xã trong tỉnh. Dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; UBND các phường trung tâm và các xã: Cao Lộc, Thiện Tân, Tân Văn, Yên Bình, Quan Sơn, Đoàn Kết.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh

Theo báo cáo tại cuộc họp, sau khi Nghị quyết số 02 được ban hành, các sở, ngành, các xã đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực. Công tác thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật có nhiều đổi mới, sáng tạo; công tác triển khai nghị quyết tại cấp xã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và tích cực hưởng ứng từ người dân. Đến nay, 65/65 xã, phường phát sinh hồ sơ đăng ký tham gia.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02

Cụ thể, toàn tỉnh có 294 tổ chức, cá nhân đề xuất hỗ trợ lãi suất tín dụng với tổng mức đầu tư dự án hơn 166,4 tỷ đồng. Trong đó, 59 nhà đầu tư được chấp thuận hỗ trợ với tổng mức đầu tư đề nghị hơn 24,2 tỷ đồng.

Đối với chính sách mua cây giống, toàn tỉnh có 929 nhà đầu tư đăng ký, trong đó, UBND cấp xã đã chấp thuận đăng ký hỗ trợ kinh phí cây giống cho 397 nhà đầu tư, diện tích phê duyệt hỗ trợ là 297,4 ha; các nhà đầu tư được phê duyệt hỗ trợ đã triển khai trồng mới được trên 112 ha cây mắc ca và 3,3 ha cây dẻ. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 1 hồ sơ đề xuất hỗ trợ cơ sở chế biến với tổng mức đề xuất hỗ trợ 2 tỷ đồng.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu cuộc họp

Đối với tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn kéo dài sang năm 2026 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, tổng nguồn vốn tiếp tục thực hiện là hơn 886 tỷ đồng. UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với khả năng thực hiện. Đến ngày 30/9/2026, cả tỉnh có 15 đơn vị giải ngân trên 50%, trong đó, xã Hữu Liên và xã Khuất Xá đạt 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân chung mới đạt 27% so với tổng vốn đã phân bổ, còn 6 đơn vị chưa giải ngân, 4 đơn vị giải ngân từ 5% đến dưới 10%.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khu vực V phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo xã Yên Bình phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích khó khăn, vướng mắc trong triển khai Nghị quyết số 02và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện…

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các xã tiếp tục tập trung triển khai Nghị quyết số 02. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu tỉnh điều chỉnh nghị quyết; rà soát, tích hợp các hướng dẫn liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thuận lợi trong quá trình áp dụng.

Các xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân; tổ chức học tập kinh nghiệm từ các mô hình sản xuất hiệu quả; tăng cường hướng dẫn kỹ thuật; hỗ trợ người dân chuẩn bị các điều kiện trồng và chăm sóc đúng quy trình, phấn đấu đến hết tháng 10/2026, mỗi xã được giao chỉ tiêu phải trồng tối thiểu 10 ha, bảo đảm hiệu quả và phù hợp điều kiện thực tế.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng đơn vị, cá nhân liên quan tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Trong quá trình thực hiện chương trình này, các xã chủ động rà soát từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu trong tháng 10/2026 giải ngân trên 50% nguồn vốn kéo dài sang năm 2026. Đối với nguồn vốn mới được phân bổ trong năm 2026, phấn đấu đến hết tháng 11/2026, các xã giải ngân đạt 50% và hết năm 2026 giải ngân đạt 100%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh có văn bản nhắc nhở các xã có tỷ lệ giải ngân dưới 15% tính đến hết tháng 9, làm cơ sở theo dõi, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cuối năm.