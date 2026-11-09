Đánh giá tình hình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm

Cùng dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Thạch, Vụ phó Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh.

Về tình hình thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong hệ thống chính trị tỉnh đến 11 giờ ngày 9/11/2026: Khối Đảng hiện có 15/54 đơn vị đã hoàn thành đầy đủ 9 nhóm biểu theo yêu cầu (gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình, xã Mường Ảng...).

Khối HĐND có 6/48 đơn vị đã đăng toàn bộ 9 biểu lên hệ thống phần mềm. Khối chính quyền có 4/20 đơn vị cấp tỉnh và 16/45 đơn vị cấp xã hoàn thành đủ các biểu từ A1 đến D2. Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có 22/57 đơn vị thực hiện nhập dữ liệu các biểu lên hệ thống.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi một số khó khăn, vướng mắc như: Khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung có tính liên thông, phụ thuộc lẫn nhau. Trong khi đó, thời gian thực hiện gấp, một số nội dung phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần theo yêu cầu hướng dẫn. Việc đối chiếu số lượng nhân lực tại thời điểm 30/9/2026 với khối lượng công việc trong kỳ từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/9/2026 còn khó khăn, do có biến động về nhân sự, tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ trong kỳ.

Bên cạnh đó, việc xác định quỹ thời gian lao động thực tế chưa thống nhất, chưa phản ánh đầy đủ thời gian kiêm nhiệm, xử lý nhiệm vụ đột xuất và các hoạt động khác. Đối với các đơn vị mới thành lập, sáp nhập hoặc tiếp nhận nhiệm vụ trong kỳ, hồ sơ bàn giao và số liệu về khối lượng công việc chưa đầy đủ, gây khó khăn trong xác định, quy đổi và chuẩn hóa số liệu phục vụ tính toán nhu cầu nhân lực.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về tiến độ thực hiện rà soát, nhập dữ liệu vị trí việc làm của Sở.

Đại biểu trao đổi, thống nhất phương pháp rà soát, xác định danh mục vị trí việc làm; xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đơn vị chưa thực hiện nhập dữ liệu lên hệ thống nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ. Đối với các đơn vị chưa thể nhập dữ liệu do sai mật khẩu, lỗi đường truyền mạng, cần tập trung khắc phục ngay, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan đầu mối của 4 khối cử cán bộ chuyên môn thường trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình kê khai, cập nhật dữ liệu. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mình.

Theo yêu cầu, chậm nhất ngày 15/11/2026, các cơ quan đầu mối phải chuyển kết quả về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, thẩm định, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 20/11/2026.