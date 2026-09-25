Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, quyết định các giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Thu ngân sách nhà nước tăng 12% so với cùng kỳ

9 tháng năm 2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,1%; tổng mức bán lẻ tăng 17,8%, xuất khẩu tăng 11,4%, nhập khẩu tăng 28,0%, doanh thu vận tải tăng 19,8%.

Hoạt động xây dựng có nhiều chuyển biến; đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung của 115 xã, phường...

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 tại phiên họp.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026 của tỉnh ước đạt 49.836 tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 20.550 tỷ đồng, vượt 11% dự toán, tăng 33%; thu nội địa ước đạt 29.286,5 tỷ đồng, bằng 88,3% dự toán, tăng 1%.

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng được chỉ đạo quyết liệt. Đến ngày 20/9/2026, đã tháo gỡ cho 287/303 dự án, đạt 95%, khơi thông hơn 144.571 tỷ đồng vốn đầu tư và gần 2.086 ha đất; còn lại 14 dự án chưa có cơ sở pháp lý để xử lý, đã kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hoặc văn bản hướng dẫn và 2 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương đã kịp thời báo cáo theo quy định.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại phiên họp.

Cùng với kết quả trên, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực; hoạt động sắp xếp bộ máy, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đi vào thực chất; các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị được tập trung thực hiện; chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, ước thực hiện năm 2026 cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực. Trong đó đáng chú ý là giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn đạt thấp so với yêu cầu; giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn một số địa phương chưa có diện tích hoàn thành theo kế hoạch; các “điểm nghẽn” về xác định giá đất và vật liệu xây dựng chưa được tháo gỡ dứt điểm và đang là nguyên nhân trực tiếp làm chậm tiến độ dự án.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại phiên họp.

Hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cao hơn số gia nhập và tái gia nhập. Hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa đáp ứng yêu cầu. Khu xử lý rác thải tại phường Đông Quang hoạt động chưa ổn định; nhiều bãi chôn lấp ở các xã quá tải hoặc gần quá tải nhưng chưa có cơ sở thay thế; ô nhiễm tại một số trang trại chăn nuôi, cơ sở sản xuất vẫn còn tái diễn.

Tình trạng thiếu giáo viên dần được cải thiện, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ và đạt kết quả tích cực trong 9 tháng năm 2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nội địa, công tác giải phóng mặt bằng; thực trạng ô nhiễm tại các bãi rác; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa cao... Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc nhận diện tồn tại, hạn chế, khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục triệt để.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, xác định rõ khối lượng công việc còn lại của năm 2026 để tập trung chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất. Trong đó, cần ưu tiên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh; bảo đảm tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết liệt hành động, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình:

Tờ trình đề nghị giao kế hoạch đầu tư năm 2026 vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế;

Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026, tỉnh Thanh Hóa (đợt 3);

Tờ trình đề xuất bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 vốn ngân sách Trung ương thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện Chương trình hành động Đại hội Đảng toàn quốc XIV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Tờ trình về việc quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với đó là một số nội dung quan trọng khác.