Đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh hàng không

Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Trong 9 tháng đầu năm, công tác bảo đảm an ninh hàng không đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh hàng không tiếp tục được quan tâm; công tác kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm được tăng cường. Các lực lượng chức năng đã phối hợp xử lý, bàn giao cơ quan có thẩm quyền giải quyết 270 vụ việc tại 22 cảng hàng không, liên quan đến ma túy, hàng cấm, buôn lậu.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua quy chế hoạt động của Ủy ban An ninh hàng không và Tạo thuận lợi hàng không. Trong đó, Quy chế quy định nguyên tắc tổ chức, hoạt động; nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch, các phó chủ tịch, các ủy viên; trách nhiệm của Cơ quan Thường trực và Văn phòng thường trực ủy ban. Theo Quy chế, Ủy ban hoạt động theo nguyên tắc phối hợp liên ngành, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch ủy ban. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của chủ tịch ủy ban.

Đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ; việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, điều hành và bảo đảm an ninh hàng không.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị thành viên Ủy ban tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh hàng không. Đồng thời, chú trọng rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực phối hợp giữa các lực lượng chức năng; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ, hành vi vi phạm.