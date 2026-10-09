Đánh giá tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục và xây dựng, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình. Cùng dự có các đồng chí Tỉnh uỷ viên: Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Bùi Văn Hoàng, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Nông nghiệp và Môi trường…

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Đến ngày 5/9/2026, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp. Tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 cơ sở xuống còn 18.555, giảm 18.975 đầu mối (50,6%). Số cán bộ quản lý giảm từ 90.170 người xuống còn 58.290 người, giảm 31.880 người (35,4%); có 1.081.727 giáo viên/1.190.224 nhu cầu; thiếu 116.095 giáo viên, thừa cục bộ 12.767 người, trong đó 10.809 người có khả năng điều tiết.

Mô hình trường sau sắp xếp bước đầu ổn định, đồng thời phát sinh yêu cầu mới về quản trị: có 13.518 cơ sở giáo dục tổ chức theo mô hình trường chính, phân hiệu, điểm trường, chiếm 72,9% tổng số cơ sở; 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học; có 5.749 cơ sở đạt hoặc vượt ngưỡng quy mô, chiếm khoảng 31%, trong đó 114 cơ sở trên 100 lớp tại 17 địa phương.

Về tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới: Giai đoạn 1 có 108 trường khởi công năm 2025; có 99 trường tại 18 tỉnh, thành phố sử dụng vốn ngân sách trung ương và 9 trường tại 4 địa phương sử dụng ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa. Các trường đã khai giảng ngày 5/9/2026.

Đến ngày 6/10/2026 có 40 trường tại 14 tỉnh, thành phố đã hoàn thành 100% hạng mục, đang hoạt động đầy đủ công năng, phục vụ năm học 2026-2027; 68 trường (63%) tại 16 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành 100% hạng mục, vừa tổ chức dạy học, nuôi dưỡng học sinh vừa thi công… Giai đoạn 2 có 121 trường tại 17 tỉnh, thành phố đã khởi công, động thổ năm 2026…

Tổng nhu cầu kinh phí xây dựng 229 trường khoảng trên 55.700 tỷ đồng (ngân sách Trung ương khoảng 51.700 tỷ đồng; ngân sách địa phương và nguồn huy động khác khoảng 4.000 tỷ đồng), trong đó giai đoạn 1 khoảng 25.570 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 30.130 tỷ đồng (tổng mức đầu tư có thể điều chỉnh theo thẩm quyền).

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo tình hình, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục; việc xây dựng và đưa vào vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu: Về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông: Giao UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành cơ sở giáo dục trên địa bàn; rà soát lại toàn bộ các cơ sở giáo dục có quy mô lớn, đảm bảo các điều kiện vận hành của cơ sở giáo dục sau sắp xếp; khẩn trương hoàn thành việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng Nghị quyết số 37 của Chính phủ; rà soát, đánh giá thực trạng thanh niên từ 15 đến 24 tuổi rơi vào tình trạng "3 không" (không việc làm, không tham gia học tập và không được đào tạo) để có giải pháp cụ thể về phân luồng, hướng nghiệp, hỗ trợ học nghề và kết nối việc làm.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình sắp xếp, vận hành cơ sở giáo dục; rà soát, hoàn thiện các quy định về tổ chức, quản trị cơ sở giáo dục sau sắp xếp, nhất là trường có quy mô đặc biệt lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, nhiều điểm trường; chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, số lượng cấp phó, cơ cấu đội ngũ, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện đảm bảo hoạt động; phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ học sinh, sinh viên chuyển tiếp từ nhà trường sang học nghề và việc làm…

Về vấn đề xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới: Yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại, lập mốc hoàn thành cụ thể đối với từng trường; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình vừa thi công vừa dạy học; đảm bảo các điều kiện hoạt động cho các trường phổ thông nội trú liên cấp hoạt động ổn định.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi tiến độ của các trường phổ thông nội trú liên cấp đang triển khai xây dựng; kiểm tra công tác vận hành các trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng…

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có văn bản cam kết tiến độ và chất lượng các trường ở giai đoạn 2 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương rà soát hướng dẫn xử lý những vướng mắc về giá vật liệu, nhân công, điều chỉnh dự toán, hợp đồng… để thực hiện xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng.