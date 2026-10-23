Đánh giá tiến độ, rà soát danh mục nhiệm vụ, sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Theo báo cáo tổng hợp của Sở KHCN, tính đến ngày 23-10-2026, sở nhận được báo cáo rà soát và đăng ký nhiệm vụ từ 21 đơn vị, bao gồm 8 trường đại học, cao đẳng; 6 UBND xã, phường và 7 sở, ban, ngành.

Về số lượng, tổng cộng có 150 sản phẩm và nhiệm vụ, chia thành 3 nhóm chính gồm: chuyển đổi số (79 sản phẩm), KHCN và nghiên cứu khoa học (60 sản phẩm) và đổi mới sáng tạo (11 sản phẩm). Các nhiệm vụ này trải rộng trên 8 lĩnh vực trọng điểm như: nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công nghệ vật liệu - cơ khí - xây dựng, y dược, bảo quản sau thu hoạch, công nghệ chiến lược (AI, IoT, robot), cùng nhóm công nghệ số và khoa học xã hội.

Tuy nhiên, qua rà soát, Sở KHCN ghi nhận có 18 nhiệm vụ thuộc khối cơ quan vẫn chưa kê khai đầy đủ thông tin theo biểu mẫu quy định, điển hình là thiếu kinh phí, tiến độ hoặc chỉ tiêu đầu ra. Do đó, Sở KHCN đề nghị các cơ quan, đơn vị nhanh chóng cập nhật, bổ sung các thông tin còn thiếu, đồng thời tiếp tục rà soát và đăng ký danh mục nhiệm vụ, sản phẩm mới cho năm 2027 nhằm đẩy mạnh hiệu quả quản lý, ứng dụng và thương mại hóa trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị đã báo cáo chi tiết các nhiệm vụ KHCN đang được đơn vị triển khai, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị rà soát lại toàn bộ 3 nhóm nhiệm vụ: nhóm sản phẩm đã hoàn thành ứng dụng thực tế; nhóm sản phẩm đang thực hiện nhưng bị vướng mắc; nhóm nhiệm vụ mới đăng ký. Việc đánh giá hiệu quả không chỉ dựa vào doanh thu trước mắt mà phải căn cứ vào giá trị thực tiễn, tính khả thi và khả năng thương mại hóa lâu dài.

Để đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện thông suốt, Sở Tài chính được giao chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, cấp phát, theo dõi tiến độ giải ngân và tháo gỡ điểm nghẽn về kinh phí cho các dự án. Sở KHCN được giao tập trung hoàn toàn vào công tác chuyên môn; chịu trách nhiệm thẩm định, đánh giá tính khả thi, chất lượng và hiệu quả ứng dụng thực tế của các đề tài nghiên cứu theo các quyết định của UBND thành phố. Các sở, ngành liên quan chủ động kết nối nhu cầu thực tế của doanh nghiệp với các kết quả nghiên cứu từ các viện, trường.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tổng hợp kết quả tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố giao Sở KHCN khẩn trương phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp thu toàn bộ ý kiến của các sở, ngành, đơn vị tại hội nghị, hoàn thiện dữ liệu quản lý những nhiệm vụ đã triển khai từ đầu năm 2026 đến nay. Đặc biệt, Sở KHCN được giao nhiệm vụ chủ trì, rà soát và tham mưu chọn lựa từ 2-3 sản phẩm KHCN trọng tâm (trong đó có ít nhất 1 sản phẩm có thể lượng hóa rõ giá trị ngay trong năm 2026) để báo cáo Ban Chỉ đạo về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố thống nhất trước khi đăng ký với Ban Chỉ đạo Trung ương. Thời hạn hoàn thành toàn bộ hồ sơ đăng ký gửi về cơ quan thường trực Trung ương là trước ngày 15-11-2026.