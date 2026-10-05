Đánh giá tiến độ dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn (cũ)

Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh báo cáo kết quả GPMB dự án

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 25/9 đến ngày 1/10, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị và UBND phường Đông Kinh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai công tác GPMB dự án. Cụ thể, các đơn vị đã đo đạc, kiểm đếm đối với 15 hộ với tổng diện tích 11.839,6 m2; xác minh bổ sung hoàn thiện đối với 13 hồ sơ đủ điều kiện để phê duyệt; rà soát, hoàn thiện hồ sơ tại khu vực Làng Hương đối với 6 trường hợp; thực hiện lấy ý kiến về việc hỗ trợ khác đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án.

Lãnh đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị nêu kiến nghị tại cuộc họp

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức họp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc xác định vị trí tái định cư. Đồng thời, triển khai giấy mời bốc thăm tái định cư đối với các gia đình, cá nhân. Cùng đó, các đơn vị đã phối hợp tổ chức đối thoại về phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 4 gia đình, cá nhân cũng như phối hợp hoàn thiện hồ sơ, hoàn thành thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt cho các hộ trên vào ngày 5/10/2026.

Lũy kế đến nay, UBND phường đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 512 gia đình, cá nhân, 4 tổ chức và 3 cộng đồng dân cư với tổng diện tích hơn 23,3 ha. Các đơn vị thực hiện đo đạc, kiểm đếm đối với 443/512 hộ và 2 tổ chức với diện tích 15,42 ha và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 34 trường hợp, tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng; đã chi trả cho 27 hộ với số tiền gần 11,8 tỷ đồng và đã nhận bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 5.946,6 m2.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ thi công dự án

Về công tác thi công, đến ngày 4/10, nhà thầu đã hoàn thành đổ 420/1.091 cấu kiện hào kỹ thuật, nắp đan hào; đúc được 372/1.091 cấu kiện, lắp đặt 164/1091 hào kỹ thuật và nắp đan hào... giá trị xây lắp của dự án đạt khoảng 6,4/197 tỉ đồng.

Cuộc họp tập trung bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ đo đạc, kiểm đếm để làm cơ sở xây dựng, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Đồng thời, các đơn vị cũng đề xuất các phương pháp xác định giá trị vật kiến trúc, tài sản trên đất để phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh đề nghị Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị và Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường khẩn trương xây dựng kế hoạch GPMB dự án, trong đó, tập trung vào khu vực 1 và khu vực 2 thuộc tuyến chính của dự án.

Giao UBND phường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung nhân lực thực hiện công tác GPMB, tập trung xử lý các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sát sao và kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn vướng mắc để giải quyết kịp thời.

Đồng chí đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung tuyến chính và hạng mục cống hộp; Sở Xây dựng chỉ đạo đẩy nhanh công tác kiểm định các công trình bị ảnh hưởng bởi dự án...