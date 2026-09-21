Đánh giá tiến độ đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau gần 1 tháng triển khai kê khai đăng ký đất đai, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh tuyên truyền đến từng thôn bản, vận động người dân thực hiện kê khai đăng ký đất đai, chuẩn bị cho công tác đo đạc địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đến nay, tổng số thửa đất đã kê khai đăng ký và ban hành Thông báo kết quả đăng ký đất đai đối với khu vực đã đo đạc đạt 97,16% và đạt 100% đối với khu vực chưa đo đạc.

Từ ngày 16 - 20/9, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt triển khai xác định ranh giới và cắm mốc ngoài thực địa và hoàn thành 92,71% kế hoạch; trong đó 26/45 xã hoàn thành 100%. Các xã có khối lượng lớn và hoàn thành sớm như: Búng Lao (34.343 thửa đất), Thanh An (31.536 thửa đất), Mường Ảng (39.405 thửa đất)...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Đại diện các địa phương báo cáo kết quả triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân khiến tiến độ còn chậm. Trên cơ sở đó, các xã, phường cam kết tập trung nhân lực xác định ranh giới và cắm mốc ngoài thực địa, chuẩn bị các điều kiện phục vụ đo đạc địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 23/9.

Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương các địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng chí yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành việc cắm mốc ngoài thực địa, xác định các thửa đất chưa đo đạc, phấn đấu hoàn thành 100% trước ngày 23/9.

Hội nghị kết nối trực tuyến đến các xã, phường trong toàn tỉnh.

Đề nghị các xã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ; thường xuyên cập nhật, đối chiếu số liệu, bảo đảm công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ, chất lượng, chính xác…